رئيس الدولة يصل إلى الهند في زيارة عمل



وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى جمهورية الهند الصديقة في زيارة عمل يبحث خلالها مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند..العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة على المستوى التنموي..إضافة إلى حضور سموه "قمة غوجارات النابضة بالحياة" العاشرة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه - لدى وصوله والوفد المرافق مطار سردار فالابهبهاي باتيل الدولى في مدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات - دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.

ومر صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهندي على لوحة تجمعهما معاً معلقة في مبنى المطار، كما شاهدا عرضاً لإحدى الفرق التراثية.

ورافق دولة ناريندرا مودي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مقر الاجتماع بينما اصطف أعداد من أبناء الهند على جانبي الطريق تحية لصاحب السمو رئيس الدولة حاملين أعلام دولة الإمارات والهند.

يرافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة وفد يضم كلاً من..سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير دولة الإمارات لدى الهند.