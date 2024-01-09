القابضة (ADQ) تستحوذ على أغلبية في بنك زراعي فلبيني

قالت شركة سلمون، وهي شركة تكنولوجيا مالية استهلاكية مدعومة من شركة القابضة (ADQ)، إنها استحوذت على حصة أغلبية في بنك زراعي فلبيني.

وقالت سلمون في بيان إنها حصلت على موافقة من البنك المركزي الفلبيني لشراء 59.7 في المئة من بنك «سانتا روزا» الزراعي في إقليم لاجونا جنوبي العاصمة مانيلا.

وذكرت شركة سلمون، التي تأسست في عام 2022، أنها ستقدم منتجات ائتمانية تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، وستفتح فروعاً جديدة.

وأظهر آخر استطلاع للشمول المالي أجراه البنك المركزي الفلبيني، أن حوالي 34 مليون فلبيني لا يتعاملون مع البنوك، أو 44 في المئة من إجمالي السكان البالغين، وذلك في عام 2021.

وفي ديسمبر، قالت مؤسسة التمويل الدولية، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، إنها تدرس استثمار 7 ملايين دولار في أسهم الشركة القابضة للتكنولوجيا المالية، المشغلة لشركة سلمون.

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