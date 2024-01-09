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ارتفاع معدل البطالة في سويسرا لأعلى مستوى منذ 20 شهراً

1/9/2024 7:29:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أظهرت بيانات سكرتارية الشؤون الاقتصادية في سويسرا أن معدل البطالة ارتفع خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف.

وارتفع معدل البطالة إلى 2.3% في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 2.1% في نوفمبر الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ 2.1% خلال ديسمبر 2022. وبذلك يكون معدل البطالة قد وصل لأعلى مستوى منذ أبريل 2022.

وارتفع عدد العاطلين المسجلين إلى 106 آلاف و859 شخصاً في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 98 ألفا و11 خلال نوفمبر الماضي. وارتفع معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً، من 2.1% إلى 2.2%.

كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية سجل 2.2% الشهر الماضي مقارنة بـ 2.1% في نوفمبر الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ 2% خلال عام 2023 بأكمله، فيما يعد أدنى معدل بطالة منذ 2001.

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