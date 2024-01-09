كأس آسيا.. معدل أعمار منتخب الإمارات الأقل عربياً والخامس آسيوياً

يتصدر منتخب الإمارات قائمة أقل معدل أعمار للاعبين في المنتخبات العربية المشاركة بنهائيات كأس آسيا، المقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 يناير الجاري، إلى 10 فبراير المقبل، فيما يحل خامسا من بين منتخبات القارة الآسيوية بشكل عام، وذلك طبقا للتحديثات الأخيرة لموقع“ترانسفير ماركت” والمتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، فيما يعد لاعبو المنتخب اللبناني الأكبر عمرا في البطولة.

وتقام منافسات كأس آسيا بمشاركة 24 منتخبا تم توزيعها على 6 مجموعات من بينها 10 منتخبات عربية، هي قطر(المستضيف)، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وعمان، والأردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، وسوريا.

وطبقا للموقع، يعد لاعبو المنتخب الإندونيسي الأقل عمرا من بين اللاعبين المشاركين، بمعدل 24.3 عاما، يليهم لاعبو طاجيكستان بـ 24.7 عاما، ثم قيرغيزستان بـ 25.0 عاما، وفيتنام بـ 25.4 عاما، والإمارات خامسا بـ 26.00 عاما.

ويأتي المنتخب الياباني سادسا بمعدل 26.2 عاما، ثم العراق بـ 26.3 عاما، ثم أوزباكستان بـ 26.4 عاما، يليه منتخب السعودية بمعدل 26.7 عاما، ثم منتخب استراليا عاشرا بمعدل 27.1 عاما.

ويحل منتخب الهند في المركز العاشر من حيث أعمار اللاعبين بمعدل 27.3 عاما، ثم منتخب فلسطين بنفس المعدل، ومنتخب هونج كونج بـ 27.9 عاما، ثم الأردن بـ 28.00 عاما، وبنفس المعدل كل من منتخبي عمان، وكوريا الجنوبية، يليهم منتخب سوريا بـمعدل 28.2 عاما، ثم البحرين بنفس المعدل، ثم قطر بـ 28.3 عاما، ثم تايلاند بـ 28.5 عاما، ثم ماليزيا بـ 28.7 عاما، والصين بـ 29.2 عاما، وإيران بـ 29.5 عاما، وفي المركز الأخير يأتي منتخب لبنان بـ 29.9 عاما.

وفي ترتيب المنتخبات العربية، جاء خلف منتخب الإمارات، كل من منتخبات العراق، والسعودية، وفلسطين، وعمان، والأردن، والبحرين، وسوريا، وقطر، ولبنان، على الترتيب

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز