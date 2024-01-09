يقام برعاية محمد بن راشد.. آرت دبي يعلن البرامج والشراكات الخاصة بدورته السابعة عشرة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقام فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض "آرت دبي" خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس، مع تخصيص يوميّ 28 و29 فبراير لكبار المقتنين، وذلك في مقر مدينة جميرا، دبي.

وكُشف، اليوم، عن تفاصيل برامج المعرض

والشراكات المنضمة إليه، حيث تتضمن دورة معرض "آرت دبي" لعام 2024 برنامجاً موسّعاً للتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، تأكيداً لمكانة الحدث كنقطة التقاء محورية للمجتمعات الفنية الإبداعية في الجنوب العالمي والتزامه بتحقيق رسالته المتمثلة في إعادة تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه المعرض الفني في دعم النظم البيئية المحلية والإقليمية. كما ستتضمن هذه الدورة بعض أضخم التكليفات الفنية الجديدة وعروضاً أولى لفنانين مشهورين عالمياً وبرامج تعليمية ومحادثات وإسهامات قيادات فكرية، ليكون هذا الحدث الإبداعي الأكثر شمولاً بين المعارض الفنية الدولية على الإطلاق.



والتزم معرض "آرت دبي" منذ تأسيسه، بالعمل مع الشركاء المؤسسيين والتجاريين لتطوير نماذج تكليف جديدة وبرامج ثقافية مبتكرة طويلة الأمد وذات تأثير كبير. وتركز أوجه التعاون المختلفة بشكل خاص على التعليم والتقنيات الرقمية، التي تشكل حجر الزاوية في برامج معرض "آرت دبي" على مدار العام، انطلاقاً من الدور الحاسم لهذين القطاعين في تشكيل مستقبل البنية التحتية الثقافية في دبي، وكيفية التفاعل مع بعض أهم الموضوعات الراهنة على الساحة الدولية.



النقاط الرئيسية



تشمل هذه الدورة سلسلة من العروض التي تم تكليفها حديثاً حول موضوعات الشفاء والأمل وقوة الفن خلال الأوقات الصعبة، فيما سيبحث "منتدى الفن العالمي" برعاية شومون باسار ونادين الخوري، العلاقة بين التغير المناخي الحاد والظواهر الجوية الاستثنائية ، كما سيتضمن آرت دبي في هذه الدورة تقديم سلسلة من محادثات الفن الحديث، تعد الأكبر والأشمل في أي معرض فني،

وسيتم تقديمها بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي، أول مبادرة فنية تضم معاً المجتمع الفني في دبي.



إضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة، الذي ابتكره الفنان ساهيل نايك، بنسخته الأكبر، في البداية في المعرض قبل أن يتوسع ليصل إلى أكثر من 100 مدرسة و15 ألف طالب. علاوة على ذلك، فإن العرض الأول للعمل التركيبي "مساحة قلب"، العمل الجديد الضخم للفنانة كريستا كيم المتخصصة بالفنون الرقمية، برعاية جوليوس باير كجزء من مبادرتهم العالمية NEXT، والذي سيضاف إلى سلسلة العروض المتنوعة والمبتكرة في معرض "آرت دبي".وقال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض "آرت دبي": "تتحمل المعارض الفنية مثل معرض "آرت دبي" مسؤولية مجتمعية كبيرة. لذا، يواصل معرض "آرت دبي" لعب دور مؤسسي مهم في النظام البيئي الثقافي للمنطقة، من خلال دعم الفنانين وتقديم المنح الدراسية وتوفير التعليم الثقافي وتعزيز القدرات القيادية الفكرية. ويعكس برنامجنا هذا العام تنوّع المجتمعات الفنية وتنامي تعدد الثقافات في دبي، ما يوفر فرصاً أكثر من أي وقت مضى للفنانين من جميع أنحاء الجنوب العالمي. وتعد دبي أحد المراكز المهمة للتجديد المستمر والتوظيف الأمثل للإمكانات واكتشاف الفرص، والشراكات التجارية والمؤسسية تعتبر محورية لجميع أنشطتنا، وتدعم برامجنا العالمية غير التجارية."



من جهتها، قالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في معرض "آرت دبي": "تلتزم "مجموعة آرت دبي" بوضع الأسس الداعمة لتحقيق نظام بيئي ثقافي وإبداعي مزدهر، مستوحى من رؤية دبي وملتزم بمعاييرها. والمشهد الثقافي هنا ينمو بشكل سريع، ونحن فخورون بالدور الذي نلعبه في إشراك وإلهام الجماهير من جميع الأعمار والخلفيات، والمساهمة في دعم الجيل القادم من القيادات الثقافية. وبرامجنا التعليمية والمنح الدراسية والقيادة الفكرية على مدار العام، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركائنا على المدى الطويل، تخلق فرصاً كبيرة للأفراد من جميع أنحاء العالم لإعداد وظائف مهنية في الصناعات الإبداعية في دبي."



ويُقام معرض "آرت دبي"بالشراكة مع مجموعة أ.ر.م. القابضة. وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير. وبياجيه الشريك الحصري لعالم المجوهرات الراقية والساعات في معرض "آرت دبي"، وشريك معرض "آرت دبي" HUNA، المطورة الثقافي الرائد لأسلوب الحياة الراقية. والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة). ويقام في مقره المعهود "مدينة جميرا" في دبي.



من المنتظر أن يتم الإعلان عن قائمة المتحدثين ومواعيد المؤتمر المُقامة ضمن الحدث أوائل شهر فبراير.



قيادات فكرية



وفي حين لم تعد الظواهر الجوية العنيفة – من الفيضانات والقحط والعواصف إلى التلوث الضبابي الدخاني – مقتصرة على "الدول النامية" في القرن الحادي والعشرين، فإن التهديدات والمخاطر المصحابة لتلك المتغيرات المناخية تبرز أهمية تسريع وتيرة الابتكارات وتعزيز

القدرة على تخيل الحلول للتحديات. وعلى مدار يومين، سيستعرض "منتدى الفن العالمي"، القمة الرائدة في معرض "آرت دبي" ، الثقافات والتقنيات والعلوم والمبادرات المتعلقة بظواهر الجوية العنيفة والتغير المناخي الحاد من خلال العديد من أكثر الفنانين والمهندسين المعماريين والأكاديميين والقيمين والمفكرين تأثيرًا في العالم.

وتُقام الدورة الـ17 لمنتدى الفن العالمي، تحت عنوان "بكل الأحوال"، بتنظيم من المفوض شومون باسار والقيّمة الفنيّة نادين الخوري، الذي سيقام في الفترة من 29 فبراير إلى 1 مارس 2024. ومن بين المتحدثين المشاركين في المنتدى الدكتورة ستيفاني روزنتال، مديرة متحف جوجنهايم أبوظبي، وسمير بانتال، مدير استوديو AMO في مكتب متروبوليتان للعمارة في روتردام، وآن هولتروب، مؤسسة ستوديو آن هولتروب في البحرين، ومنيرة القادري، الفنانة الكويتية المقيمة في برلين، وغابرييل ألونسو، الفنان والباحث من مدريد، بالإضافة إلى المزيد من المشاركين.



دعماً لالتزام معرض "آرت دبي" بتقديم المنح الدراسية، يتم تقديم محادثات الفن الحديث ومقتنيه، بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي، أول مبادرة فنية تلم شمل المجتمع الفني في دبي. إذ ستسلط "محادثات آرت دبي الحديثة" الضوء على الروابط الفنية التي أصبحت ممكنة بفضل الجغرافيا السياسية السوفيتية أثناء الحرب الباردة، مما يحول التركيز من العواصم الغربية ويركز المحادثات على تأثير التعليم والمعارض السوفيتية على فنانين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. فعلى الرغم من أن هذه الانظمة من شرق الشرق وجنوب الجنوب ربما لم تعد واضحة اليوم، إلا أنها كانت محورية في تشكيل الفن الحديث في المنطقة. ومن خلال الجمع بين مجموعة متنوعة ثقافيًا من القيمين والباحثين وأصحاب المعارض الفنية، ستسلط كل لجنة الضوء على القصص الشخصية للفنانين الممثلين في قسم "آرت دبي الحديث".

كما أنها ستوفر سياقًا تاريخيًا للمجموعة الفريدة من الفنانين في القسم، وتكشف عن سبب بقاء هذه الأعمال ذات قيمة وذات صلة بالجماهير ومقتني الاعمال الفنية والمؤسسات. ويقود مقتني الاعمال الفنية من الأفراد والمؤسسات التحولات الثقافية في المراكز الثقافية الناشئة. ومن خلال التركيز على موضوعات تشمل الاعمال الخيرية ودعم الشركات للفنون والمجموعات المؤسسية الفنية، ستسلط محادثات "آرت دبي لمقتني الاعمال الفنية" الضوء على القوى والاستراتيجيات والشغاف المميزة التي تكون المشهد الفني والثقافي العالمي.



البرامج التعليمية



سيكون تعزيز التزام المعرض الطويل الأمد بالتعليم والتطوير المهني والقيادات الفكرية أكبر برنامج على الإطلاق من المحادثات وورش العمل والفعاليات، والذي سيقام على مدار أيام المعرض الخمسة.



يدخل برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة حاليًا عامه الرابع، وستكون نسخة عام 2024 الأكبر إلى يومنا هذا، حيث سيصل إلى أكثر من 15 ألف طالب في أكثر من 100 مدرسة في ما يعد البرنامج التعليمي الأكثر طموحًا في الإمارات. وفي كل عام، يتم اختيار فنان لتطوير ورش العمل، والتي تبدأ في معرض "آرت دبي" قبل أن تتوسع لتشمل المدارس الخاصة والحكومية ومدارس ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في جميع الإمارات السبع.



تم اختيار الفنان ساهيل نايك، المقيم في مدينة جوا الهندية، لتطوير برنامج عام 2024، وستأخذ ممارساته القائمة على تعليم مهارات النحت والهندسة المعمارية والفن المشاركين في رحلة عبر الإبداع باستخدام فنون الديوراما والذاكرة والبيئة المبنية كمصادر للإلهام. ستدعو ورش العمل هذه، من خلال التركيز على موضوعات البيئة والطبيعة، الأطفال لاستكشاف السؤال المحوري: "كيف تتخيل الأجيال الشابة مدن المستقبل، وما الذي ستشمله؟"



يهدف المعرض إلى رعاية المواهب الناشئة والقيادات الثقافية المستقبلية، وسيواصل إدارة برنامج التطوير المهني والتدريبي "كامبس آرت دبي". واحتفالاً بعامها الحادي عشر، تم تصميم المبادرة لتزويد الخريجين الجدد بالتوجيهات والدروس المتقدمة والخبرة العملية عبر الأقسام المتنوعة في المعرض. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المشاركون من الجولات المنسقة للمنظمات الثقافية الرائدة في المدينة، مما يوفر لهم رؤى عملية ومسارًا واضحًا لهم للبدء والازدهار في المشهد الفني الديناميكي.



اللجان الجديدة



ستتضمن تكليفات آرت دبي لهذا العام سلسلة من العروض والأفلام والأنشطة الجديدة التي تركز على موضوعات الأمل والمجتمع وقوة الفن لمساعدتنا في اجتياز الأوقات الصعبة. واستكمالاً لقسم معرض البوابة في "آرت دبي"، والذي يشرف عليه إيميليانو فالديس، ينحدر الفنانون المشاركون من الجنوب العالمي، وسيستكشفون جوانب مختلفة من عمليات التعافي، ووضع مساحات خاصة للتأمل والتفكير، فمن خلال الممارسات ذات التوجه الاجتماعي التي تتفاعل مع المجتمعات المحلية وخلق تجارب لتعزيز الرعاية والتحرر.



ستقوم مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، الشريك الرئيسي في معرض "آرت دبي"، بتقديم عمل تركيبي رقمي جديد بتكليف من الفنانة الكندية الكورية كريستا كيم. إذ يعتبر "مساحة القلب"، تجربة غامرة ستسمح للضيوف بالتواصل مع بعضهم البعض عبر لغة ينطقها الجميع وهي نبض قلب الإنسان. حيث سيتم تصور إيقاع القلب الفريد لكل زائر بشكل مباشر، وتشكيل من خلالها الأنماط التي تبعث على التنويم والأشكال التأملية المعروضة عبر لوحة LEDديناميكية.



ويأتي الهدف الرئيسي للعمل الفني التركيبي في طرح مفهوم "الوحدة" حيث يجتمع المشاركون لخلق نسيج اجتماعي، في استفادة واضحة من قوة الفن والتكنولوجيا. ويعد العمل الفني "مساحة القلب" بمثابة مرحلة استمرارية لرحلة كيم الاستكشافية المتواصلة للبحث عن الإمكانات الإبداعية للشاشات الرقمية كأدوات تكنولوجية للرفاهية، وهو جزء من عالم جوليوس باير NEXT، الذي يستكشف التوجهات الكبرى عبر الفنون والعلوم والتكنولوجيا. هذا التكليف الرقمي الرئيسي الثاني لجوليوس باير في معرض "آرت دبي"، بعد التعاون الشهير مع الفنان رفيق أناضول في عام 2023.



وفي إطار بداية تعاون جديد مع معرض "آرت دبي"، ستطلق بياجيه، الشريك العائد، معرضها الجديد "بيت الذهب" في معرض "آرت دبي" 2024. لتسليط الضوء على قيمة الذهب باعتباره عنصر الرفاهية المطلقة ورمز الكمال، وهو أمر محوري في فلسفة العلامة التجارية، إذ سيتم عرض سلسلة من تشكيلات المجوهرات والساعات الراقية والقطع التراثية والمجموعات الخاصة في جناح مخصص يضم أعمالاً فنية جديدة وورش عمل وتجارب غامرة.



ويمكن الاطلاع على قائمة صالات العرض المشاركة في معرض "آرت دبي" لعام 2024 من خلال الرابط:

