مدرب السنغال يعلق على زواج ماني قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
علق أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، على زواج ساديو ماني نجم المنتخب والنصر السعودي، قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023.
وأوضح سيسيه في تصريحات عبر وسائل الإعلام السنغالية: "الزواج لحظة مهمة كرة القدم هي حياتنا لكن هناك عائلة أيضا، منتخب السنغال بأكمله بما فيهم أنا كنا نسأل ماني متى سوف تتزوج"
يتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بمنافسات كأس الأمم بجوار الكاميرون وغينيا وجامبيا.
ويبحث منتخب السنغال عن الحفاظ على لقبه، والذي تُوج به في نسخته الأخيرة على حساب منتخب مصر بالفوز بركلات الترجيح.
ويبدأ أسود التيرانجا مشوار حملتهم للدفاع عن اللقب في 15 يناير المقبل ضد جامبيا وبعدها بأربعة أيام يواجهون الكاميرون.
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