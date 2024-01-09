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مدرب السنغال يعلق على زواج ماني قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

1/9/2024 7:29:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

علق أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، على زواج ساديو ماني نجم المنتخب والنصر السعودي، قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأوضح سيسيه في تصريحات عبر وسائل الإعلام السنغالية: "الزواج لحظة مهمة كرة القدم هي حياتنا لكن هناك عائلة أيضا، منتخب السنغال بأكمله بما فيهم أنا كنا نسأل ماني متى سوف تتزوج"

يتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بمنافسات كأس الأمم بجوار الكاميرون وغينيا وجامبيا.

ويبحث منتخب السنغال عن الحفاظ على لقبه، والذي تُوج به في نسخته الأخيرة على حساب منتخب مصر بالفوز بركلات الترجيح.

ويبدأ أسود التيرانجا مشوار حملتهم للدفاع عن اللقب في 15 يناير المقبل ضد جامبيا وبعدها بأربعة أيام يواجهون الكاميرون.

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