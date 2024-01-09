حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي".. أن تطوير المجتمعات والارتقاء بقدراتها يتطلب الاهتمام بالعديد من الممكنات والقطاعات التي تطال تأثيراتها الإيجابية مختلف أفراد المجتمع ومن أهمها الرياضة، والتي يحمل نجومها وأبطالها ورموزها، ضمن مختلف الرياضات، مسؤولية كبيرة نحو تطوير مجتمعاتهم وتحفيز أفرادها، لاسيما الشباب، على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبلها وضمان تقدمها وازدهارها.

جاء ذلك عشية حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية عشرة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، المقرر إقامته غداً“الأربعاء” في قاعة أرينا بمدينة جميرا، حيث رحّب سمو راعي الجائزة بالفائزين، معرباً عن تقديره لما قدموه من إسهامات قادتهم إلى منصة التكريم ضمن واحدة من أهم وأبرز المحافل المعنية بالاحتفاء بالتميز والإبداع في المجال الرياضي على مستوى المنطقة والعالم.

وقال سموه " أرست القيادة الرشيدة نهجاً راسخاً في العناية بإطلاق مبادرات نوعية هدفها الوصول إلى مستقبل أفضل في مختلف المجالات، ونفخر أن تكون جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي "إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ضمن فئة تمكين المجتمعات من خلال الرياضة... نحن حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي.. ومن خلال تكريم الرياضيين المبدعين في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم نهدف إلى الارتقاء بالإنجازات إلى مستوى الإبداع، وتعزيز دور المبدعين كنماذج ملهمة في مجتمعاتهم، لاسيما من يبدي منهم العزيمة والإصرار على قهر التحديات وصولاً إلى الإنجازات وإحراز أعلى درجات التفوّق الرياضي".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد قائلاً“ تواصل الجائزة نموها وتطورها كماً وكيفاً، ومع زيادة أعداد المرشحين للفوز بفئات الدورة الثانية عشرة بنسبة 33% عن الدورة السابقة، ستشهد هذه الدورة تكريم شخصيات رياضية إماراتية مشهود لها في الميادين الرياضية المحلية والعالمية إلى جانب تكريم شخصيات ورياضيين عرب ومن مختلف دول العالم من بينهم رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم”الفيفا" والاتحاد الدولي لكرة السلة والاتحاد الدولي لرفع الأثقال... ستواصل الجائزة أداء دورها الرائد في دعم الرياضة في كل مكان والارتقاء بمستوى الأداء الرياضي لجميع الفئات وتحفيز المبادرات الدولية الداعمة لدور الرياضة في تمكين المجتمعات".

ويجتمع في دبي 30 مبدعاً من دولة الإمارات والمنطقة والعالم من الشخصيات الرياضية والأبطال بدءاً من فئة الناشئين وصولاً إلى أبطال العالم وصنّاع الإنجازات من الأفراد والفرق والمؤسسات الرياضية الذين سيتم تكريمهم في حفل الجائزة صباح الأربعاء.

- زيادة 33 بالمئة..

وشهدت الدورة الثانية عشرة للجائزة ترشّح 545 ملفاً في الفئات الفردية والجماعية والمؤسسية وكذلك فئة الناشئين والفئات التقديرية بزيادة بلغت نسبتها 33% عن الدورة الحادية عشرة، فيما وصل عدد المترشحين للجائزة منذ انطلاقها في عام 2009 إلى 3142 مرشحاً من مختلف الدول.

وبلغ عدد المترشحين للدورة الحالية 168 من دولة الإمارات العربية المتحدة، و367 من الدول العربية، و10 مرشحين من المستوى العالمي، بواقع 456 مرشحاً ضمن فئة الإبداع الرياضي الفردي، و35 فريقاً لفئة الإبداع الرياضي الجماعي، و54 مؤسسة لفئة الإبداع الرياضي المؤسسي، وشملت ملفات الترشح: 435 إنجازاً رياضياً، و54 مشروعاً ومبادرة رياضية، و26 اختراعاً وابتكاراً رياضياً، و30 إنتاجاً علمياً رياضياً.

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