فتوح: حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تدفع بالمنطقة إلى حرب إقليمية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة سوف تدفع المنطقة إلى حرب إقليمية، وإن خطر امتداد حرب غزة وانتشارها يتزايد يوميا، بسبب تمرد مجموعة من العنصريين على مبادئ القانون الدولي، وتغولها بالقتل والتطهير العرقي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد فتوح، على أن إطالة أمد الحرب يدفع ثمنها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء، لاستمرار بقاء نتنياهو في السلطة وعدم ذهابه إلى السجن، ولعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف جدية تفرض وقف العدوان والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا فتوح، المنظمات الدولية الموقعة على اتفاقيات جنيف، إلى الاجتماع والنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والعقوبات الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم المستعمرين، وعمليات الإعدام والاغتيالات المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي كان آخرها جريمة إعدام 3 شبان في مدينة طولكرم، واغتيال 4 أشقاء في جنين.



كما دعا فتوح إلى توفير المساعدات والحماية الدولية للفلسطينيين، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة، خاصة في ظل عجز والنظام الدولي الحالي وتواطئه، ودعم الولايات المتحدة الأميركية الرافض لإيقاف الإبادة الجماعية واستمرارها في سياسات الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير وانتقائية تطبيق القانون الدولي الذي يحكمه العرق والدين.

كما رحب فتوح ودعم موقف جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، متمنيا أن يكون قرار فاصل من المحكمة بإيقاف حرب الإبادة والتطهير، وإدانة كيان الاحتلال الفاشي بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية.



كما طالب فتوح المؤسسات الدولية والإقليمية وشعوب العالم الحر باستمرار التحرك والضغط لوقف العدوان

الإسرائيلي الفاشي على قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، لإنقاذ سكان غزة من الجوع والبرد والأمراض والأوبئة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مقاطعة دولة الاحتلال العنصرية ومحاسبتها على جرائمها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.