وزير الداخلية اللبناني رجح أن يكون خرق شاشات المطار خارجيا

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- رجح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أن يكون اختراق شاشات مطار بيروت خارجيا.

وخلال جولة في المطار قال مولوي إنه "بفضل أبطال جهاز أمن المطار قمنا بتلبية حاجات المواطنين"، معتبرا أنه "لو وقع الخرق السيبراني في أي مطار في العالم لكانت حالته الآن أسوأ".

وشدد على أن "التحقيقات يجب ان تصل الى نتيجة، لان ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد"، مشيرا إلى أن

"الطيران يعمل اليوم في ظروف صعبة وهو بحاجة لنظام أمن سيبراني".

وأكد "أننا نعمل على خطة ضرورية للمطار وسلامته، ومجلس الوزراء جاهز لتأمين اللازم لاعتماد هذه الخطة"، مضيفا:

"الاغلب أن الخرق خارجي ولكن التحقيقات ستظهر الحقيقة وكل التفاصيل".



المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"











