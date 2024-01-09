تشييع جثماني الشهيدين يوسف الخولي وعاهد موسى في مخيم طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN-شيّعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم ظهر اليوم الثلاثاء، الشهيدين يوسف علي الخولي (22 عاما)، وعاهد سلمان موسى (23 عاما)، الذين اغتالتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضاحية اكتابا شرق المدينة مساء أمس.

وانطلق موكب تشييع جثماني الشهيدين الخولي وموسى، من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، ثم جاب المشيعون شوارع المدينة باتجاه مخيم طولكرم حيث مسقط رأس الشهيدين، مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجريمة الاحتلال بحق الشبان ومجازر الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة.

وعرّج المشيّعون على منازل ذوي الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم من ذويهم وأقاربهم، ثم الصلاة على جثمانيهما في مسجد السلام في المخيم وموراتهما الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وسيتم تشيع جثمان الشهيد طارق أمجد شاهين (24 عاماً) الذي استشهد مع الشهيدين الخولي وموسى، وهو من سكان مدينة طولكرم بعد صلاة عصر اليوم في المقبرة الغريبة .

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، إن طولكرم أصبحت في حرب مفتوحة مع الاحتلال الذي يستبيح المدينة ومخيماتها ويغتال بطريقة همجية وبدم بارد.

واستنكر المشيعون جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة وغزة، مؤكدين صمود شعبنا ومواصلة النضال حتى تحقيق الحرية ودحر الاحتلال.

وعم الإضراب الشامل مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها تلبية لدعوة القوى الوطنية والاسلامية حدادا على أرواح الشهداء.

وكان الشهداء الثلاثة اغتيلوا من قبل قوة خاصة اسرائيلية مساء أمس الاثنين، عندما حاصرت منزل عائلة الخولي في ضاحية اكتابا، وأطلقت نيران أسلحتها بكثافة باتجاه الشبان، فقتلت ثلاثة، واعتقلت شابين، كما دعس جيب احتلالي جثة الشهيد شاهين وهو ملقى على الأرض.