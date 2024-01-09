بلينكن يبدأ اجتماعا ثنائيا مع نتنياهو في إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة تل أبيب.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان
أرسل نسخة منه للأناضول: "يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو في هذه الأثناء مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، سيعقد لاحقا لقاء موسع مع أعضاء كابينت إدارة الحرب".
وعقد اللقاء في مقر وزارة الاحتلال الإسرائيلية في تل أبيب، لكن البيان لم يوضح أسباب انعقاده بشكل ثنائي.
وسبق أن التقى بلينكن في تل أبيب أيضا مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "شكر الوزير كاتس الرئيس (الأمريكي جو) بايدن ووزير الخارجية على دعمهما الثابت لدولة إسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي تجلى (الدعم) في مجموعة متنوعة من الطرق والوسائل".
وأضافت: "أكد الوزير كاتس للوزير بلينكن على أن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة المختطفين إلى ديارهم، وإعادة السكان إلى منازلهم في الجنوب والشمال، واستعادة الشعور بالأمن إلا إذا هُزمت منظمة حماس وانسحب حزب الله (اللبناني)".
وتابعت الوزارة: "وناقش الجانبان التحديات المطروحة على جدول الأعمال والرؤية المستقبلية التي ستدمج أيضًا دول المنطقة" في إشارة إلى تطبيع دول عربية العلاقات مع إسرائيل.
وأردفت: "شكر وزير الخارجية بلينكن الوزير كاتس على التزامه بمستقبل أفضل للمنطقة، وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل والتأكد من عدم تكرار مذبحة 7 أكتوبر مرة أخرى"، وفق تعبيره.
وكان بلينكن وصل إسرائيل، أمس الاثنين، في مستهل زيارة تستمر حتى الأربعاء، واجتمع صباح اليوم، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
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