بلينكن يبدأ اجتماعا ثنائيا مع نتنياهو في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة تل أبيب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان

أرسل نسخة منه للأناضول: "يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو في هذه الأثناء مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، سيعقد لاحقا لقاء موسع مع أعضاء كابينت إدارة الحرب".

وعقد اللقاء في مقر وزارة الاحتلال الإسرائيلية في تل أبيب، لكن البيان لم يوضح أسباب انعقاده بشكل ثنائي.

وسبق أن التقى بلينكن في تل أبيب أيضا مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "شكر الوزير كاتس الرئيس (الأمريكي جو) بايدن ووزير الخارجية على دعمهما الثابت لدولة إسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي تجلى (الدعم) في مجموعة متنوعة من الطرق والوسائل".

وأضافت: "أكد الوزير كاتس للوزير بلينكن على أن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة المختطفين إلى ديارهم، وإعادة السكان إلى منازلهم في الجنوب والشمال، واستعادة الشعور بالأمن إلا إذا هُزمت منظمة حماس وانسحب حزب الله (اللبناني)".

وتابعت الوزارة: "وناقش الجانبان التحديات المطروحة على جدول الأعمال والرؤية المستقبلية التي ستدمج أيضًا دول المنطقة" في إشارة إلى تطبيع دول عربية العلاقات مع إسرائيل.

وأردفت: "شكر وزير الخارجية بلينكن الوزير كاتس على التزامه بمستقبل أفضل للمنطقة، وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل والتأكد من عدم تكرار مذبحة 7 أكتوبر مرة أخرى"، وفق تعبيره.

وكان بلينكن وصل إسرائيل، أمس الاثنين، في مستهل زيارة تستمر حتى الأربعاء، واجتمع صباح اليوم، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.