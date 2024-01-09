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وفد إسرائيلي يصل إلى مصر لاستئناف مباحثات تبادل الأسرى

1/9/2024 7:18:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة /PNN / استؤنفت رسمياً الوساطة ببن اسرائيل وحركة حماس العاصمة المصرية القاهرة بعد تعليق الاتصالات عقب نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري في بيروت الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر مصرية مطلعة عن استئناف الوساطة بين حماس واسرائيل لاتمام صفقة تبادل أسرى، وأكد المصدر
وصول وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى إلى مصر، الاثنين، بهدف "استئناف المفاوضات الرامية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة".

وعقب اغتيال العاروري علقت مصر مشاركتها في الوساطة، بينما قطع وفد أمني إسرائيلي زيارة كان يقوم بها إلى القاهرة في أعقاب القرار المصري.

ويأتي استئناف المباحثات وسط ضغوط داخلية وخارجية تتصاعد على اسرائيل، لوقف الحرب واستعادة الأسرى.

واغتال طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء الماضي، العاروري، في قصف نفذه على ضاحية بيروت الجنوبية، برفقة اثنين من قادة كتائب "عز الدين القسام".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت، قبل أيام، إلى أن رئيس جهاز "الموساد" رونين بار تلقى رسالة إيجابية من دولة قطر حول رد حركة حماس على مفاوضات صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة شهر في قطاع غزة.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن حركة حماس وافقت، للمرة الأولى، على صفقة تبادل "من دون وقف شامل للحرب كشرط لعودة المحتجزين"، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى أن "كابينت الحرب" ناقش مقترحاً من قطر لصفقة تبادل أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر.

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