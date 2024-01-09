الحكومة والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- وقعت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية برنامج الدعم المشترك الأوروبي لصالح الحكم المحلي للمناطق المسماة "ج"، بقيمة 10 مليون يورو، كجزء من اتفاقية بقيمة 11.613 مليون يورو تساهم فيها إلى جانب الاتحاد الأوروبي ألمانيا والدنمارك.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء محمد اشتية، وعن جانب الاتحاد الأوروبي مفوضية سياسة الجوار الأوروبية، إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق المسماة "ج" من خلال ضمان حماية حقوقهم في ممتلكاتهم وحقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء: "لا نعترف بتقسيمات الاحتلال، وبالنسبة لنا فإن كل أراضي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس كلها جزء لا يتجزأ من أراضي دولتنا الفلسطينية، التي يعمل الاحتلال بشكل ممنهج على تدمير أسسها، سواء عبر الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحصاره، وإعادة احتلال الضفة الغربية، وعزل القدس، أو استغلال أراضي (ج) للتوسع الاستيطاني، وأولويتنا دعم صمود شعبنا، بمشاركة شركائنا الدوليين، والالتزام بتوفير الخدمات الأساسية في المناطق التي تعاني من تداعيات الاحتلال".
وتتكون الاتفاقية الموقعة من 5 مكونات جميعها تتركز في المناطق المسماة "ج"، وهي دعم عملية تسجيل الأراضي والمساحة، ودعم عملية المخططات الهيكلية بما يضمن حماية حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات التي تعتبر شرطاً مسبقاً للتنمية، وكذلك تحسين وصول الأهالي إلى الخدمات الأساسية (مثل الماء والكهرباء والطرق والتعليم) من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والعامة، وأخيرا بناء القدرات لطواقم وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي وهيئة تسجيل الأراضي.
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