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الحكومة والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو

1/9/2024 7:18:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- وقعت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية برنامج الدعم المشترك الأوروبي لصالح الحكم المحلي للمناطق المسماة "ج"، بقيمة 10 مليون يورو، كجزء من اتفاقية بقيمة 11.613 مليون يورو تساهم فيها إلى جانب الاتحاد الأوروبي ألمانيا والدنمارك.


وتهدف الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء محمد اشتية، وعن جانب الاتحاد الأوروبي مفوضية سياسة الجوار الأوروبية، إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق المسماة "ج" من خلال ضمان حماية حقوقهم في ممتلكاتهم وحقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء: "لا نعترف بتقسيمات الاحتلال، وبالنسبة لنا فإن كل أراضي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس كلها جزء لا يتجزأ من أراضي دولتنا الفلسطينية، التي يعمل الاحتلال بشكل ممنهج على تدمير أسسها، سواء عبر الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحصاره، وإعادة احتلال الضفة الغربية، وعزل القدس، أو استغلال أراضي (ج) للتوسع الاستيطاني، وأولويتنا دعم صمود شعبنا، بمشاركة شركائنا الدوليين، والالتزام بتوفير الخدمات الأساسية في المناطق التي تعاني من تداعيات الاحتلال".

وتتكون الاتفاقية الموقعة من 5 مكونات جميعها تتركز في المناطق المسماة "ج"، وهي دعم عملية تسجيل الأراضي والمساحة، ودعم عملية المخططات الهيكلية بما يضمن حماية حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات التي تعتبر شرطاً مسبقاً للتنمية، وكذلك تحسين وصول الأهالي إلى الخدمات الأساسية (مثل الماء والكهرباء والطرق والتعليم) من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والعامة، وأخيرا بناء القدرات لطواقم وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي وهيئة تسجيل الأراضي.

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