الاحتلال يفجر منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر في صور باهر جنوب القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلي الشهيدين الشقيقين مراد (38 عاما)، وإبراهيم نمر (30 عاما) في بلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزلي الشقيقين نمر، وأجبرت المواطنين في المنازل المجاورة على مغادرتها منذ ساعات الصباح.

وكان الاحتلال قد أغلق المنزلين في الثاني من الشهر الماضي بلحم الأبواب والشبابيك لمنع الدخول إليهما.

يُذكر أن الشقيقين استُشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.