كوبلاك تؤيد وتدعم طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أعلنت الكونفدرالية الفلسطينية الأمريكية اللاتينية والكاريبي "كوبلاك"، عن تأييدها ودعمها لطلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي،
لمحاكمة دولة إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها المستعمرون والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وحيّت الكونفدرالية الفلسطينية الأمريكية اللاتينية والكاريبي "كوبلاك"، بصفتها الممثل الشرعي والقانوني للجاليات الفلسطينية في القارة اللاتينية والكاريبي، جمهورية بوليفيا على موقفها الداعم والمساند لطلب جنوب أفريقيا، وتوجه نداء لكافة حكومات أمريكا اللاتينية ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة، للإعلان عن الدعم والتضامن مع جمهورية جنوب أفريقيا لموقفها الشجاع في نضالها من أجل العدالة ومناهضة التمييز العنصري.
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