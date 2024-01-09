كوبلاك تؤيد وتدعم طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أعلنت الكونفدرالية الفلسطينية الأمريكية اللاتينية والكاريبي "كوبلاك"، عن تأييدها ودعمها لطلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي،لمحاكمة دولة إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها المستعمرون والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وحيّت الكونفدرالية الفلسطينية الأمريكية اللاتينية والكاريبي "كوبلاك"، بصفتها الممثل الشرعي والقانوني للجاليات الفلسطينية في القارة اللاتينية والكاريبي، جمهورية بوليفيا على موقفها الداعم والمساند لطلب جنوب أفريقيا، وتوجه نداء لكافة حكومات أمريكا اللاتينية ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة، للإعلان عن الدعم والتضامن مع جمهورية جنوب أفريقيا لموقفها الشجاع في نضالها من أجل العدالة ومناهضة التمييز العنصري.