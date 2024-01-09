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أغنى امرأة في بريطانيا راتبها يتخطى راتب رئيس الوزراء

1/9/2024 7:18:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من مركز التعدين السابق في الشمال الصناعي في إنجلترا، تعمل أغنى امرأة في بريطانيا، دينيس كوتس، الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة المراهنات الشهيرة "Bet365".

ووفقاً لأحدث حسابات كوتس، فقد حصلت على راتب ضخم وصل الى 220.6 مليون جنيه إسترليني مقابل عملها في عام 2023، وهو راتب يتخطى راتب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك الذي حصل على اقل من 200 ألف جنيه إسترليني.


وحصلت على هذا الراتب، على الرغم من أن قسم الرياضة والألعاب الرئيسي للشركة يعاني من خسارة تزيد عن 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) في العام الماضي، ولكن على الرغم من الخسائر، فإن مكافأة "كوتس" عن عام 2023 تمثل زيادة عما تلقته في 2022، والبالغ 271.7 مليون دولار.

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