السوق المركزي: الكميات مستقرة وارتفاع طفيف على بعض أصناف الخضار

MENAFN - Al Wakeel News)أكد المدير العام للسوق المركزي، كساب الشخانبة، أن الكميات الواردة من الخضار والفواكه والورقيات في السوق المركزي مستقرة.



وأوضح الشخانبة في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن غالبية الأصناف المتوفرة في السوق المركزي من الخضار والفاكهة والورقيات هي محلية وان معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 3500 طن .



وأشار أن الأسعار مستقرة على غالبية الأصناف، مع وجود ارتفاع طفيف في أسعار بعض الخضار مثل الكوسا والخيار. حيث وصل سعر كيلو الخيار اليوم بين 25 و45 قرشًا ، فيما بلغ سعر الكوسا بين 30 و55 قرشًا للكيلو ، نتيجة زيادة الطلب على هذه الأصناف في الفترة الأخيرة.



ووفقًا للنشرة الإرشادية اليومية، بلغت كميات الخضار والفاكهة والورقيات الواردة إلى السوق المركزي اليوم 2937.813 طنًا. انقر هنا

