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وزير الخارجية الأمريكي: دول بالمنطقة ستشارك في رسم مسار غزة

1/9/2024 7:18:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا ستبحث المشاركة فيما يسمى اليوم التالي للحرب في غزة.
وأكد بلينكن أن زعماء تلك الدول اتفقوا على العمل لجهود مساعدة غزة في الاستقرار والتعافي، ورسم مسار سياسي مستقبلي.
وقال أيضا إن تلك الدول مستعدة لتقديم الالتزامات اللازمة لاتخاذ القرارات الصعبة، وتحقيق كل هذه الأهداف، موضحا أنه سيعرض الالتزامات العربية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس حربه والرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل تقديمها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الوزير الأميركي أنه "في كل مكان ذهبت إليه وجدت قادة مصممين على منع اتساع دائرة الصراع".
وكان بلينكن قد صرح في أكتوبر الماضي بهذا السياق لأول مرة قائلا: "من المنطقي أن يتم حكم غزة في النهاية عبر سلطة فلسطينية نشطة وفعالة، وأشار إلى أن بلاده لن تدعم أي نية إسرائيلية لإدارة لقطاع غزة".
يأتي ذلك فيما يناقش وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته كيان الاحتلال اليوم الجهود لضمان عودة جميع المحتجزين إلى ديارهم.
وتظاهر عشرات الإسرائيليين أمام مقر اجتماع بلينكن مع هرتسوغ مطالبين بالإفراج عن الأسرى.
وكان بلينكن قال في تصريحات للصحفيين بعد ختام زيارته للسعودية "أتوجه لإسرائيل وسأتحدث إليهم بشأن مستقبل العملية العسكرية في غزة".
وقالت الخارجية الأميركية أنه من الضروري الحد من تأثير النزاع على المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.




MENAFN09012024000208011052ID1107699723

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