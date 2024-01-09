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الزراعة: الحيازات الوهمية 600 ألف رأس غنم وحملة الترقيم الالكترونية مستمرة

1/9/2024 7:18:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية الأعلاف والترقيم في وزارة الزراعة المهندس عاكف الذنيبات، إن الوزارة أطلقت حملة الترقيم الإلكتروني لحيازات الثروة الحيوانية الموجودة لدى المواطنين، في شهر نيسان عام 2023، من أجل مصلحة مالكي الحيازات وإعطائهم كامل حقوقهم من كميات الأعلاف والعلاجات البيطرية والقضاء على الحيازات الوهمية.
وأشار الذنيبات، في حديثه لإذاعة الأمن العام، إلى أن حيازات الأغنام لدى المواطنين شابها تشوهات بالنسبة إلى عدد الحيازات الفعلي، حيث كانت حيازات الأغنام في الأردن 4 ملايين و500 ألف رأس، عملت وزارة الزراعة إلى زرع شرائح الكترونية في جسم الأغنام لضبط أعداد الأغنام .
وبين أنه منذ بدء الحملة تناقص العدد المسجل لغاية اليوم ووصل إلى 3 ملايين 900 ألف رأس، بمعنى أن هناك 600 ألف رأس غنم كانت حيازات وهمية.
وأشار إلى أن عملية الترقيم الالكتروني مستمرة ضمن كل مديرية حيث يوجد حوالي 49 مديرية ما بين مديرية محافظة ومديرية لواء وعليه، يستطيع أي مزارع مراجعة المديرية التي قامت بالترقيم لديها عن طريق الشرائح الالكترونية، حيث تم زراعة شريحة صغيرة جدا تحت جلد الأغنام (كحجم حبة العدس) وعن طريق "الباركود" يتم التعرف على الرقم.




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