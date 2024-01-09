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المعايطة: 30 حزب مرخص في الأردن و 60 ألف أردني مُنتسب لها

1/9/2024 7:18:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأحزاب المرخصة في الأردن بلغ 30 حزباً، بالإضافة إلى 10 أحزاب تحت التأسيس، عدد المنتسبين للأحزاب بلغ 60 ألفاً.


وأضاف المعايطة، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، بمجلس النواب، إنه سيتم الإعلان عن سجل الناخبين مرة أخرى نهاية الشهر الحالي، متوقعاً أن يكون عدد الناخبين 5 ملايين ناخب.


وبين أن الهيئة زارت منذ العام الماضي مراكز الاقتراع، حيث تم تحديد كل المراكز والمدارس المناسبة لإتمام عملية الاقتراع ضمن الأسس والمعايير التي تخدم الجميع.


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