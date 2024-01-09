المعايطة: 30 حزب مرخص في الأردن و 60 ألف أردني مُنتسب لها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأحزاب المرخصة في الأردن بلغ 30 حزباً، بالإضافة إلى 10 أحزاب تحت التأسيس، عدد المنتسبين للأحزاب بلغ 60 ألفاً.
وأضاف المعايطة، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، بمجلس النواب، إنه سيتم الإعلان عن سجل الناخبين مرة أخرى نهاية الشهر الحالي، متوقعاً أن يكون عدد الناخبين 5 ملايين ناخب.
وبين أن الهيئة زارت منذ العام الماضي مراكز الاقتراع، حيث تم تحديد كل المراكز والمدارس المناسبة لإتمام عملية الاقتراع ضمن الأسس والمعايير التي تخدم الجميع.
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