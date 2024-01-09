Wednesday, 10 January 2024 03:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابات بغارة إسرائيلية أثناء تنظيم جنازة قيادي بحزب الله

1/9/2024 7:18:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اسهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ بلدة خربة سلم بجنوب لبنان أثناء تنظيم جنازة القيادي في حزب الله وسام طويل الذي تم اغتياله أمس في غارة إسرائيلية.


وافاد مراسل الجزيرة أن القصف استهدف سيارة وأسفر عن إصابات.


وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أقر بمسؤولية الاحتلال عن اغتيال طويل باستهداف سيارته بصاروخ.

MENAFN09012024000208011052ID1107699718

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث