إصابات بغارة إسرائيلية أثناء تنظيم جنازة قيادي بحزب الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اسهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ بلدة خربة سلم بجنوب لبنان أثناء تنظيم جنازة القيادي في حزب الله وسام طويل الذي تم اغتياله أمس في غارة إسرائيلية.
وافاد مراسل الجزيرة أن القصف استهدف سيارة وأسفر عن إصابات.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أقر بمسؤولية الاحتلال عن اغتيال طويل باستهداف سيارته بصاروخ.
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