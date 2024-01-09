سامسونج تكشف عن رؤية الذكاء الاصطناعي للجميع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقدّم سامسونج استراتيجيّة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة الأجهزة المتصلة وجعلها أكثر أماناً وشمولاً وكفاءةً في استخدام الطاقة



كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن رؤيتها لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتزويد المستخدمين بتجربة أكثر سهولة وملاءمة مع أجهزتهم. وقد تم تقديم هذه الرؤية خلال مؤتمر صحفي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024، حيث تعاونت سامسونج مع شركاء رئيسيين لمناقشة التكنولوجيا الأساسية التي تدعم هذه الرؤية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كيفية استفادة المنتجات والخدمات الجديدة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز الحياة اليومية للمستهلكين.

وافتتح جونغ-هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة في سامسونج، المؤتمر الصحفي من خلال شرح الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في الاستفادة من التقنيات المتصلة لتعزيز الحياة اليومية للأشخاص بشكل سلس وغير مزعج. وركّزت الاستراتيجية، كما وصفها جونغ وآخرون، على وظيفة الذكاء الاصطناعي في تحسين التجارب المتصلة، مع التركيز على البساطة والتطبيق العملي. وخلال المؤتمر، قدمت سامسونج العديد من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع هذه الأهداف.

وقال هان: "مع ظهور الذكاء الاصطناعي، فإن التجارب الأفضل والأكثر ذكاءً ستعيد تعريف الطريقة التي نعيش بها. إن مجموعة سامسونج الواسعة من الأجهزة المتينة، إلى جانب السعي لتحقيق التعاون المفتوح، ستساعد في توفير الذكاء الاصطناعي والاتصال الفائق للجميع."

تجارب منزليّة جديدة مع منتجات العرض المرئي والأجهزة الرقمية المدعمة بالذكاء الاصطناعي

ناقش جوناثان غابريو، رئيس مركز الخبرة المتصلة في سامسونج الولايات المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة؛ كيف لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تُحدث ثورة في استخدام منتجات العرض المرئي والأجهزة الرقمية. على سبيل المثال، فإنّ جهاز سامسونج Neo QLED 8K QN900D، مجهّز بمعالج الذكاء الاصطناعي NQ8 AI Gen 3 المدمج، والذي يتميّز بزيادة ثمانية أضعاف في قدرة الشبكة العصبيّة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحسينٍ مضاعف في سرعة NPU مقارنة بالطرز السابقة، ويقوم جهاز Neo QLED 8K بفضل هذا المعالج تلقائيًا بترقية المحتوى منخفض الدقة لتزويد المستخدمين بتجربة مشاهدة بجودة تصل إلى 8K وزيادة وضوح الصور سريعة الحركة عبر تقنية .AI Motion Enhancer بالإضافة إلى ذلك، يتمتع التلفاز بميّزة Active Voice Amplifier Pro، وهي تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين الصوت من خلال تحليل الضوضاء والخلفيّة المحيطة، وهذا يخلق تجربة صوتية غامرة تشبه التواجد في الصف الأمامي في الملعب أو السينما. علاوة على ذلك، تم تجهيز سامسونج Neo QLED 8K بنظام التشغيل Tizen OS Home، الذي يوفر منصة تحتوي على أحدث التطبيقات والمحتوى المخصص وتوصيات الخدمة، لرفع مستوى تجربة الترفيه.

وفي إطار التزامها بتلبية احتياجات المشاهدين المتنوّعة؛ توفّر سامسونج أيضًا ميزات إمكانية الوصول المبتكرة. حيث يمكن التحكم بسهولة في ميزة لغة الإشارة في جهاز Samsung Neo QLED من خلال الإيماءات لضعاف السمع، كما تعمل ميزة الترجمة الصوتية على تحويل ترجمات النص إلى كلمات منطوقة في الوقت الفعلي للأفراد من ضعف البصر.

علاوة على ذلك، تقدم سامسونج جهاز The Premiere 8K الجديد، وهو جهاز عرض يتميز بشاشة مقاس 150 بوصة، وأول تقنية ارسال لاسلكي في العالم بدقة 8K. ويتيح Premiere 8K للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة شاملة تضاهي جودة السينما داخل منازلهم

وفيما يتعلّق بالصوت؛ قدمت سامسونج كذلك Music Frame، وهو مكبر صوت مصمم بغطاء قابل للتخصيص، ويهدف إلى الاندماج بسلاسة في البيئات المنزلية للمستخدمين. ومن خلال ميزة Q-Symphony، يتزامن Music Frame مع أجهزة تلفزيون سامسونج ومكبرات الصوت، مما يوفر صوتًا واضحاً وبأدق التفاصيل المحيطة بسهولة عبر مكبرات الصوت المزدوجة المدمجة.

وأجرت سامسونج أيضًا ترقيات كبيرة على Ballie، وهو روبوت الذكاء الاصطناعي الذي تم تقديمه لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2020. وقد تطور Ballie الآن ليصبح رفيق المستخدم للذكاء الاصطناعي القادر على التفاعل مع الأجهزة الذكية الأخرى لتقديم خدمات مخصصة مثل الاهتمام بالوظائف المختلفة أو عرض الصور ومقاطع الفيديو على الجدران حتى يتمكن المستخدمون من عرض المعلومات الأساسية لحياتهم اليومية مثل الطقس أو أي محتوى آخر ذي صلة أينما كانوا.

كما تقدم سامسونج ثلاجة Bespoke 4-Door FlexTMمع تقنية AI Family HubTM+ للارتقاء بتجارب المطبخ والطعام. وقد تم تجهيز هذه الثلاجة بشاشة مقاس 32 بوصة تتميز بتقنية AI Vision Inside الجديدة. ويستخدم هذا الابتكار كاميرا داخلية للتعرف على ما يصل إلى 33 نوعاً مختلفاً من المواد الغذائية التي يتم وضعها في الثلاجة أو إزالتها منها، واقتراح وصفات تعتمد على تلك المكونات. ويمكن للمستخدمين أيضًا ضبط "الاستخدام حسب التاريخ" للمواد الغذائية على شاشة الثلاجة، مما يمكنها من إرسال الإشعارات مع اقتراب الموعد المحدد. وتهدف هذه الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى مساعدة المستخدمين على تقليل هدر الطعام وتوفير المال وتبني عادات أكثر وعياً بالبيئة. فيما تعمل مجموعة Anyplace Induction من سامسونج على تعزيز اتصال الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، حيث يمكن مشاركة الوصفات المحفوظة على Samsung Food مباشرة على شاشة الموقد مقاس 7 بوصات، مما يسمح للمستخدمين باتباع تعليمات الطهي بسهولة أثناء إعداد وجبات الطعام.

ويمتد تقنية الذكاء الاصطناعي من لتشمل الأجهزة خارج المطبخ. إذ تتميز مجموعة Bespoke AI Laundry ComboTM الجديدة، وهي غسالة ومجفف في نموذج واحد، بخاصيّة AI Hub، وهو عبارة عن شاشة LCD مقاس 7 بوصات تعمل كمركز تحكم بديهي لإدارة الغسيل. تعمل هذه الواجهة على تبسيط عملية الغسيل والتجفيف، مما يوفر دورات مخصصة من خلال التعلم وتذكر عادات المستخدمين عبر خوارزميات التعلم الآلي. إلى جانب ذلك فإن المكنسة الكهربائية والممسحة الروبوتية القادمة من سامسونج Bespoke Jet Bot ComboTM، تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة التنظيف. وبفضل إمكانات التعرف على العناصر المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي، يمكنها تحديد نطاق أوسع من العناصر واكتشاف البقع والتنقل عبر المساحات بشكل أكثر فعالية. كما تحدد Bespoke Jet Bot ComboTM أيضًا أنواع الأرضيات المختلفة وأطوال السجاد، ويقوم تلقائيًا بضبط إعداداته من أجل التنظيف الأمثل بناءً على السطح الذي يتم مواجهته.

سامسونج تكشف عن Galaxy Book4 سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمول الأكثر استعدادًا للذكاء الاصطناعي

تعمل سامسونج على الارتقاء بوظائف الكمبيوتر الشخصي وتتعاون مع مايكروسوفت لإنشاء تجارب جديدة سلسة ومتصلة. ويجري في الوقت الراهن العمل على تطوير هذه التجارب بشكل أكبر من خلال ميزات الاتصال الجديدة التي تجعل سلسلة Galaxy Book4 أكثر سلاسة وذكاءً وقدرة على التكيف، مما يعزز التزام سامسونج ومايكروسوفت بتوفير أفضل تجربة كمبيوتر معزّزة.

ومن خلال وظائف الذكاء الاصطناعي الذكية والبديهية، ينشئ Microsoft Copilot اتصالاً سلسًا بين سلسلة Galaxy Book4 وهواتف Samsung Galaxy الذكية، ويدمجها بشكل أساسي فيما يبدو وكأنه جهاز موحد. يمكّن هذا التكامل Microsoft Copilot من تحديد موقع الرسائل النصية أو قراءتها أو تلخيصها من هاتف Galaxy الذكي الخاص بالمستخدم، كما يمكنه إنشاء الرسائل وإرسالها تلقائياً من جهاز الكمبيوتر نيابة عن المستخدم. ودون الحاجة إلى تشغيل الهاتف الذكي أو الوصول إلى التطبيقات الفردية بشكل منفصل، تتمتع سلسلة Galaxy Book4 بوصول سريع وذكي إلى وظائف ومعلومات الهاتف الذكي.

وتوفر سلسلة Galaxy Book4 القدرة على استخدام الكاميرا القوية لهواتف Samsung Galaxy الذكية ككاميرا ويب للكمبيوتر الشخصي، مما يتيح استخدامها لإجراء مكالمات الفيديو على تطبيقات المؤتمرات الافتراضية. ويمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الكاميرتين الأمامية والخلفية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بنقرة واحدة، مع الاستفادة من الميزات المتنوعة المتوفرة في هواتف Galaxy الذكية، حيث تساعد هذه الميزات، مثل تمويه الخلفية والإطار التلقائي، في تحسين التركيز على صورة المتحدث بغض النظر عن البيئة أثناء مكالمات الفيديو.

ومن خلال التعاون الوثيق والمستمر بين سامسونج ومايكروسوفت، سيستمر توفير المزيد من القدرات الذكية في سلسلة Galaxy Book4، مع توفر ميزات الاتصال المذكورة أعلاه بدءًا من شهر مارس.

وتوفر سلسلة Galaxy Book4 إمكانية التوافق مع أجهزة Galaxy الأخرى بخلاف الهواتف الذكية. على سبيل المثال، يمكن أن يعمل جهاز Tab S9 Ultra كشاشة كمبيوتر إضافية، إلى جانب الاستمتاع بتجربة صوت فائقة الجودة مع زمن وصول أقل من خلال توصيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بسماعات Galaxy Buds2 Pro. بفضل هذه الإمكانات المتنوعة وغيرها، تم تصميم سلسلة Galaxy Book4 لتزويد المستخدمين بتجربة كمبيوتر استثنائية وشاملة.

اتصال أفضل بين المستخدمين والأجهزة من خلال الذكاء المكاني

شدد جايون جونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس SmartThings، على الطرق الجديدة التي تؤثر من خلالها تقنية الذكاء الاصطناعي على الاتصال بين المستخدمين وأجهزتهم، ويتضمن ذلك رؤية سامسونج لـ SmartThings، والتي تركّز على أنّه مع استخدام العملاء للمزيد من أجهزة سامسونج، تصبح هذه الأجهزة أكثر ذكاءً، وبالتالي، تعزيز تجاربهم اليومية.

ويعد الذكاء الاصطناعي المكاني هو المفتاح لتمكين هذه الرؤية، من خلال مساعدة الأجهزة على فهم مساحة المعيشة والروتين الخاص بالمستخدم، وبالتالي تمكين تجربة إدارة المنزل بشكل أكثر تخصيصًا. تستخدم SmartThings تقنية LiDAR على الأجهزة المتصلة مثل المكانس الكهربائية الروبوتية لإنشاء مخططات أرضية رقمية حتى يتمكن المستخدمون من التحقق بسهولة من حالة جميع أجهزتهم وموقعها. وفي شهر مارس، ستقوم SmartThings بطرح عرض الخريطة ثلاثي الأبعاد الذي تمت ترقيته للحصول على تجربة أكثر تفصيلاً على الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون من سامسونج. علاوة على ذلك، سيسمح رمز QR للمستخدمين بإضافة العائلة والأصدقاء إلى نظام SmartThings الخاص بهم، بحيث يمكن لكل فرد في الأسرة إنشاء إجراءاته الروتينية الخاصة به.

وباستخدام أجهزة الاستشعار الذكية والذكاء الاصطناعي، ستتمكن SmartThings من اكتشاف الظروف غير العادية، مثل السقوط، وإرسال تنبيهات إلى العائلة ومزوّدي الرعاية. وأيضًا، بفضل Galaxy SmartTag2، يمكن للمستخدمين تتبع أنشطة حيواناتهم الأليفة وتخزين معلومات التعريف رقميًا عن طريق ربط العلامة بطوق أو حزام.

وخلال مناقشة جونغ، تم التركيز على قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة لمساعد Bixby الصوتي، مما أحدث ثورة في المنازل الذكية لتكون أكثر قدرة على التكيف. تتيح التطورات التي يشهدها Bixby إمكانية توجيه الأوامر بذكاء إلى الأجهزة الأكثر ملاءمة، مع الأخذ في الاعتبار موقع المستخدم وأنشطته. يتم تسهيل ذلك من خلال تقنيات مثل Multi Device Wakeup وبروتوكول الاتصال المشترك، مما يمكّن Bixby من الاستماع إلى الأوامر عبر جميع الأجهزة داخل الغرفة ثم تنفيذ الإجراء المطلوب على وجه التحديد على الجهاز الأكثر صلة. على سبيل المثال، إذا كان المستخدم في المطبخ يشاهد مقطع فيديو للوصفات على Family Hub الخاص به، فيمكنه أن ينادي "مرحبًا Bixby! تشغيل الموسيقى!" سيقوم Bixby بتشغيل الموسيقى من خلال مكبر الصوت الذكي الخاص بالمستخدم مع ضمان استمرار الفيديو دون انقطاع على Family Hub.

بدوره سيصبح التلفزيون، مع خدمة Samsung Daily+، بشكل متزايد كمركز تحكم لمختلف وظائف المنزل الذكي، مما يوفر الوصول إلى مجموعة من الخدمات الإضافية. وتشمل هذه الخدمات مكالمات الفيديو من خلال ConnecTime، وخدمات الاستشارات البيطرية عبر الفيديو، وWorkout Tracker، التي يمكن من خلالها نقل بيانات التمرين إلى ساعات سامسونج الذكية. علاوة على ذلك، كشفت سامسونج النقاب عن خدمة Samsung Now+ الجديدة، المصممة لتقديم المعلومات ذات الصلة بمنازل المستخدمين، مثل تحديثات الطقس أو البث المباشر لكاميرات الأمان من أنظمة أمان المنزل، حتى عند إيقاف تشغيل التلفزيون. وعلى غرار ميزات SmartThings، يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه المعلومات عبر الأوامر الصوتية.

تعزيز الاتصال بين المنزل والسيارة من خلال إمكانيات ميّزة "من المنزل إلى السيارة"

كشفت سامسونج عن تطورات في قطاع السيارات، حيث بدأت شراكة مع مجموعة هيونداي موتور. ويتضمن التعاون توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تم الإعلان عنها قبل معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى خدمات "من المنزل إلى السيارة" و"من السيارة إلى المنزل" بفضل الاتصال مع منظومة SmartThings. وقد أدلى هايونغ كوون، رئيس مركز تطوير المعلومات والترفيه، والقسم الفرعي لتنفيذ SDV في مجموعة هيونداي موتور، بتصريحات بشأن هذه الشراكة.

وقال كوون: "باستخدام السيارة المعرفة بالبرمجيات الخاصة بشركة هيونداي، ستتكامل SmartThings الآن بسلاسة مع سيارات هيونداي وجينيسيس وكيا عبر التطبيق. نقدّر في مجموعة هيونداي تعاوننا مع سامسونج، ونتطلّع للميزات المبتكرة التي سنوفّرها لمركبات العملاء، مما يعزز الاتصال ويوفر وظائف أكثر ذكاءً".

ومن خلال SmartThings، سيتمكن المستخدمون من استخدام الأوامر الصوتية لأداء وظائف في سيارتهم عن بعد، مثل تشغيل المكيّف مسبقاً أو فتح النوافذ وإغلاقها. ويسير اتصال SmartThings أيضاً في الاتجاه الآخر، حيث يُتيح للمستخدمين التحكم في الوظائف المنزلية من سيارتهم. سيتمكن المستخدمون من فتح وإغلاق أبواب المرآب تلقائيًا بناءً على موقع السيارة، بالإضافة إلى تنظيم درجة حرارة المنزل، يمكن تنفيذ كل هذه الإجراءات عبر الأوامر الصوتية.

وعززت سامسونج شراكتها الدائمة مع HARMAN لتعزيز تجربة القيادة للمستخدمين. وشرح ميشيل جاتوزو، نائب رئيس إدارة المنتجات في شركة HARMAN، كيفية تركيز الجهود التعاونية بين الشركتين على تطوير تقنيات جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة القيادة الشاملة.

وشدد جاتوزو على أن ريادة سامسونج في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية وخبرة شركة HARMAN في مجال السيارات قد سهلت تجارب رائدة مثل HARMAN Ready Care وReady Vision وReady Display. وأكد أن التعاون بين الطرفين أصبح أكثر تكاملاً، ويركّز على تقديم تجارب أكثر أهمية وتأثيرًا على المنظومة بأكملها داخل المقصورة.

ويستخدم HARMAN's Ready Care، المخصص لسلامة السائق، أساليب الشبكات العصبية المتقدمة للتعلم العميق لمراقبة حركات السائق ومدى انتباهه. ويمكنه تقديم تذكيرات وتنبيهات مخصصة لتعزيز السلامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج Ready Care التمييز بين الركاب البالغين والأطفال، مما يتيح إجراء تعديلات على إعدادات نشر الوسادة الهوائية وفقاً لذلك.

فيما توفر تقنية Ready Vision شاشة عرض بديهية يتم عرضها على الزجاج الأمامي من خلال الواقع المعزز، ضمن خط رؤية السائق عند الحاجة. على سبيل المثال، يمكن للسائقين الوصول إلى خريطة محدثة في الوقت الفعلي توفر تعديلات على المسار وتقترح أسرع الطرق أو محطات التوقف المناسبة. وهناك ابتكار آخر لشركة HARMAN، وهو Ready Upgrade، يعمل على تمكين صانعي السيارات من تحديث أجهزة وبرامج سياراتهم بشكل منتظم. وتضمن هذه الممارسة بقاء المركبات محدثة ومعاصرة وفعالة لفترات طويلة.

سامسونج تُولي الأمان والخصوصية عبر الأجهزة أهميّة قصوى

في مستقبل الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي والمترابطة بشكل كبير، تدرك سامسونج الأهمية الحاسمة للأمن والخصوصية. وقد تحدث شين بايك، من فريق الأمن في وحدة تجارب الهواتف المحمولة Security، عن الحلول الأمنية للشركة كأساس لعصر الاتصال الفائق.

أحد هذه الحلول هو Samsung Knox Matrix، الذي يوفر حاليًا تشفيرًا شاملاً عبر العديد من هواتف Samsung Galaxy الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية. تتيح هذه التقنية للأجهزة مراقبة بعضها البعض واكتشاف المخاطر الأمنية المحتملة واحتوائها. تم توسيع نطاق Knox Vault، المعروف بحماية بيانات المستخدم على أجهزة مختارة من سامسونج، ليشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المتصلة عبر SmartThings، بما في ذلك تلفزيونات Samsung Neo QLED 8K. علاوة على ذلك، تهدف تعاونات سامسونج مع شركات التكنولوجيا الرائدة إلى تقديم تجارب مخصصة للأمان والخصوصية تلبي متطلبات المستخدم الفردية.

سامسونج تحقق تقدّم كبير في مجال الاستدامة، وإدارة الطاقة، وإمكانية الوصول

شدد إنهاي تشونغ، نائب رئيس مركز الاستدامة لدى سامسونج، على استراتيجية سامسونج نحو إنشاء اقتصاد دائري. ويتضمن ذلك دمجًا أكبر للمواد المعاد تدويرها في مجموعة منتجاتها، مثل استخدام البلاستيك المعاد تدويره من شباك الصيد المهملة في أجهزة Galaxy، ودمج البلاستيك المعاد تدويره في أجهزة التلفزيون، واستخدام الألومنيوم المعاد تدويره في ثلاجات Bespoke. بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج Certified ReNewed الخاص بالشركة، والمتوفر في مناطق محددة مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية مختارة، يوفر هواتف مجددة بأسعار معقولة. بينما يتيح Galaxy Upcycling للمستهلكين إعادة استخدام هواتفهم القديمة بشكل إبداعي. وتعتزم سامسونج توسيع جهودها في مبادرات إعادة التدوير.

أما بالنسبة للطرق التي تساهم بها تكنولوجيا سامسونج في جهود الاستدامة، فإن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل منتجاتها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من خلال ميزات مثل SmartThings AI Energy Mode، الذي يعمل تلقائيًا على تحسين استخدام الطاقة لمساعدة المستخدمين على توفير الكهرباء. وتعد هذه الميزات مثالا آخراً على دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جعل الحياة أسهل، إلى جانب منح المستهلكين إمكانية العيش بطريقة أكثر مسؤولية بيئيا واقتصاديا.

ويوفر التعاون الجديد مع شركة تيسلا؛ أصبحت SmartThings Energy أكثر فائدة للمستخدمين داخل منازلهم وخارجها. حيث يربط هذا التعاون SmartThings Energy مع العديد من منتجات تيسلا، بما في ذلك السيارات الكهربائية (EVs)، وبطارية Powerwall المنزلية، ومحوّل الطاقة الشمسية Solar Inverter، وحلول شحن موصلات Wall Connector. ومن المزايا الأخرى أن مستخدمي SmartThings Energy يمكنهم الوصول إلى وظيفة "Storm Watch" الخاصة ببطارية Powerwall ضمن تطبيق تيسلا من خلال SmartThings، وتلقي إشعارات الطقس ليس فقط على تطبيق تيسلا، ولكن أيضًا على أجهزة تلفزيون سامسونج والهواتف المحمولة المتصلة الخاصة بهم. ويمكن لـ SmartThings أيضًا مساعدة المستخدمين على الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي عن طريق تنشيط وضع الطاقة AI Energy لتمديد وقت استخدام الطاقة الاحتياطية المخزنة في بطاريات Tesla Powerwalls الخاصة بهم، ويوفر هذا التعاون وظائف واستعدادًا محسّنًا للمستخدمين لمختلف السيناريوهات المتعلقة بالطاقة، داخل منازلهم وخارجها.

تعمل سامسونج على تحسين إمكانية الوصول إلى الأجهزة من خلال تقديم ميزات جديدة، تشمل استجابة الأجهزة الرقمية للإيماءات بدون استخدام اليدين. فيما توفّر الشركة كذلك الأجهزة المحمولة التي تولد تسميات توضيحية تلقائية أثناء المكالمات، وأجهزة التلفزيون وشاشات العرض التي تتضمن وظيفة تحويل النص إلى كلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول الترجمات إلى صوت منطوق. ولمساعدة الأفراد ضعاف البصر، تقدم سامسونج "Relumino Together"، وهو وضع عرض على تلفزيونات سامسونج يمكّن المستخدمين ذوي القدرات المختلفة من مشاهدة التلفزيون في وقت واحد، مع أو بدون تعديلات بصرية. ويضمن هذا إمكانية مشاركة الجميع في الترفيه المنزلي في نفس الوقت.