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الملك: الأردن حريص على تعزيز شراكته مع رواندا

1/9/2024 7:18:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على حرص الأردن لتعزيز شراكته مع رواندا.


وأضاف جلالته خلال تغريدة له عبر منصة إكس: من الملهم أن نشهد بشكل مباشر كيف تمكن الشعب الرواندي، من خلال المرونة والوحدة، من تحويل رواندا إلى منارة للتقدم والازدهار تحظى بإعجاب الجميع".


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