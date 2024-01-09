الملك: الأردن حريص على تعزيز شراكته مع رواندا

الملك: الأردن حريص على تعزيز شراكته مع رواندا
التاريخ
1/9/2024 7:18:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على حرص الأردن لتعزيز شراكته مع رواندا.
وأضاف جلالته خلال تغريدة له عبر منصة إكس: من الملهم أن نشهد بشكل مباشر كيف تمكن الشعب الرواندي، من خلال المرونة والوحدة، من تحويل رواندا إلى منارة للتقدم والازدهار تحظى بإعجاب الجميع".
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