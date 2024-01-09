مطلوب سائقين .. وظائف حكومية شاغرة

مطلوب سائقين .. وظائف حكومية شاغرة
التاريخ
1/9/2024 7:18:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع عدد من الدوائر الحكومية والخاصة عن وظائف شاغرة .
حيث اعلنت وزارة السياحة عن توفر فرص عمل في الفئة الثالثة، وحاجتها لتعيين 3 سائقين .
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