القسام تقنص 4 جنود إسرائيليين وتشعل النار في دبابة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها دمرت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة من نوع "الياسين 105" جنوبي مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة).



وأكدت الكتائب -عبر تطبيق تليغرام- أن النيران اشتعلت في الميركافا التي تصنف بأنها من بين الدبابات الأكثر تحصينا في العالم، والأقوى على أرض الحرب.

كما اعلنت أن مقاتليها قنصوا 4 جنود إسرائيليين ببندقية الغول القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.