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القسام تقنص 4 جنود إسرائيليين وتشعل النار في دبابة

1/9/2024 7:18:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها دمرت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة من نوع "الياسين 105" جنوبي مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة).


وأكدت الكتائب -عبر تطبيق تليغرام- أن النيران اشتعلت في الميركافا التي تصنف بأنها من بين الدبابات الأكثر تحصينا في العالم، والأقوى على أرض الحرب.

كما اعلنت أن مقاتليها قنصوا 4 جنود إسرائيليين ببندقية الغول القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.


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