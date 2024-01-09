القسام تقنص 4 جنود إسرائيليين وتشعل النار في دبابة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها دمرت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة من نوع "الياسين 105" جنوبي مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة).
وأكدت الكتائب -عبر تطبيق تليغرام- أن النيران اشتعلت في الميركافا التي تصنف بأنها من بين الدبابات الأكثر تحصينا في العالم، والأقوى على أرض الحرب.
كما اعلنت أن مقاتليها قنصوا 4 جنود إسرائيليين ببندقية الغول القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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