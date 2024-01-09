مؤسسة ولي العهد تعقد لقائها السنوي الخاص بمبادرة حقق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت مؤسسة ولي العهد، اليوم الثلاثاء، في مجمع الملك الحسين للأعمال، لقائها السنوي الخاص بمبادرة "حقق"، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.



وبحسب بيان للمؤسسة، استعرض اللقاء الذي أقيم برعاية وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إنجازات المبادرة لعام 2023، إضافة إلى تكريم فرسان وفارسات "حقق" على مساهمتهم في تحقيق أهداف المبادرة.



وقالت المؤسسة إن "حقق" تمكّنت خلال العام الماضي من تدريب أكثر من 50 ألف من براعم المبادرة، أي ما يقارب 5 أضعاف المشاركين في العام 2022، واستفاد منها ما يزيد على 120 ألف من المجتمعات المحليّة من خلال 600 عمل تطوعي.



وأضافت "أن حقق تمكّنت من بناء قدرات أكثر من 400 مدرب من كوادر وزارة التربية من خلال برنامج تدريب المدربين، فضلاً عن مشاركة 12 فارساً وفارسة في برنامج التبادل الثقافي في اليابان، إلى جانب مساهمة الفرسان والفارسات النوعيّة في فعاليّة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حيث قاموا بتشكيل العلم الأردني بصورة كانت الأجمل والأبهى".



وأشارت المؤسسة إلى توسيع المبادرة ابتداءً من الفوج المقبل لتشمل جميع طلبة الصف الثامن من كلا الجنسين وفي جميع مدارس المملكة، وإنطلاقها بحلة جديدة سيجري الإعلان عنها قريبا.



من جهته، قال محافظة في كلمة له "إن اللقاء السنوي لمبادرة "حقق" يعد فرصة لنستعرض سوياً إنجازات وتطورات المبادرة التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إيماناً منه بتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، وادراكاً من سموه بأهمية دور الشباب، وضرورة مشاركتهم في صنع القرار".

وأضاف أن الوزارة تعد الشريك التنفيذي لمؤسسة ولي العهد ضمن برامجها وأنشطتها المخصصة لطلبة المدارس الحكومية من كلا الجنسين وفي مختلف محافظات المملكة، حيث نفذت الوزارة عبر كادر من المدربين والإداريين ورشات عمل تدريبية ضمن برنامج المبادرة التدريبي، إضافة إلى زيارات ميدانية ومخيمات الفرسان، وتوفير جميع الإمكانات وتذليل الصعوبات والمعيقات لإنجاح هذه المبادرة المتميزة في مضمونها وفعالياتها وأنشطتها المتنوعة.



بدوره، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، المهندس غسّان نقل، "إن مبادرة "حقّق" ومنذ انطلاقها في العام 2013، عملت على تنمية مهارات الشباب والشابات وصقل شخصياتهم ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع، واستهدفت اليافعين في المدارس، واليوم تقوم بتخريج عشرات الآلاف سنويًا من الفرسان والفارسات من جميع المحافظات".



وأشار إلى أن النجاحات التي حظيت بها "حقّق" لم تكن ممكنة لولا جهود وزارة التربية وإيمانهم بتمكين وتعزيز الشباب، وبفضل ذلك توسعت المبادرة لتشمل جميع محافظات المملكة، معبرا عن شكره للفرسان والفارسات ووصفهم بمصدر الإلهام والفخر لجيل قادم من البراعم والفرسان.



من جهتهم، عبّر الفرسان والفارسات عن سعادتهم وفخرهم بالانضمام لمبادرة حقق، مستعرضين أبرز المهارات التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدراتهم لخدمة مجتمعاتهم المحليّة.



وفي نهاية اللقاء، تسلّم أعضاء مجالس "حقّق" الشهادات التقديرية تكريمًا لجهودهم خلال العام الماضي.

