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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من يعبد جنوب جنين

1/9/2024 7:18:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب جنين.


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفـا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجد أحمد بعجاوي، وعلي عبد الرحيم أبو بكر، وحازم ناهد قبها، وبلال طالب أبو بكر، وجميعهم أسرى محررون، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.


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