الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من يعبد جنوب جنين

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفـا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجد أحمد بعجاوي، وعلي عبد الرحيم أبو بكر، وحازم ناهد قبها، وبلال طالب أبو بكر، وجميعهم أسرى محررون، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

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