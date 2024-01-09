الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من يعبد جنوب جنين
التاريخ
1/9/2024 7:18:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفـا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجد أحمد بعجاوي، وعلي عبد الرحيم أبو بكر، وحازم ناهد قبها، وبلال طالب أبو بكر، وجميعهم أسرى محررون، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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