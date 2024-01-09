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نتائج متقدمة لفرسان البحرين في البطولة الدولية بدبي لقفز الحواجز

1/9/2024 7:13:19 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق فرسان مملكة البحرين لقفز الحواجز احمد الجهرمي وأحمد أكبر صفر واياد فريد وطارق جابري نتائج جيدة في البطولة الدولية من فئة النجمتين المقامة في نادي سستينبل ستي للفروسية بدبي لقفز الحواجز في المدينة المستدامة في نادي سستينبل ستي للفروسية بدبي خلال الفترة من 5 -7 يناير 2024.


وأحرز الفارس احمد الجهرمي المركز الثاني في اليوم الأول للبطولة بجولة بدون أخطاء وبزمن 61.80 ثانية على الجواد فيفاريو
في شوط ضد الزمن والمركز الرابع عشر بأربعة أخطاء على الجواد إسبيور وبزمن 66.26 ثانية على إرتفاعات 125سم، في حين أحرز الفارس أحمد أكبر صفر المركز السابع عشر على نفس الفئة بأربعة أخطاء وبزمن 77.17.


كما أنهى الفارس طارق جابري على الجواد إنجوي شوط النقاط التراكمية بالمركز العشرون بمجموع نقاط 61 نقطة وبزمن 61.76 على ارتفاعات 110 سم.


وأنهى الفارس الجهرمي شوط على مرحلتين بارتفاع 130 سم بالمركز الثالث عشر كما أنهى
شوط السرعة باليوم الثالث بالمركز الرابع وبدون أخطاء وبزمن 60.31 ثانية على الجواد فيفاريو
على ارتفاعات وصلت إلى 140 سم، وأنهى الفارس احمد أكبر شوط السرعة في فئة 130 سم بالمركز الرابع عشر على جواده" اولا دي فرونتي"بثمانية أخطاء وبزمن 68.16 ثانية.



وشارك في هذه المسابقات نحو 50 فارس وفارسة من دولة الإمارات والفرسان الأجانب المقيمين.

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