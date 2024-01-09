نتائج متقدمة لفرسان البحرين في البطولة الدولية بدبي لقفز الحواجز

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- Akhbar Al Khaleej) حقق فرسان مملكة البحرين لقفز الحواجز احمد الجهرمي وأحمد أكبر صفر واياد فريد وطارق جابري نتائج جيدة في البطولة الدولية من فئة النجمتين المقامة في نادي سستينبل ستي للفروسية بدبي لقفز الحواجز في المدينة المستدامة في نادي سستينبل ستي للفروسية بدبي خلال الفترة من 5 -7 يناير 2024.
وأحرز الفارس احمد الجهرمي المركز الثاني في اليوم الأول للبطولة بجولة بدون أخطاء وبزمن 61.80 ثانية على الجواد فيفاريو
في شوط ضد الزمن والمركز الرابع عشر بأربعة أخطاء على الجواد إسبيور وبزمن 66.26 ثانية على إرتفاعات 125سم، في حين أحرز الفارس أحمد أكبر صفر المركز السابع عشر على نفس الفئة بأربعة أخطاء وبزمن 77.17.
كما أنهى الفارس طارق جابري على الجواد إنجوي شوط النقاط التراكمية بالمركز العشرون بمجموع نقاط 61 نقطة وبزمن 61.76 على ارتفاعات 110 سم.
وأنهى الفارس الجهرمي شوط على مرحلتين بارتفاع 130 سم بالمركز الثالث عشر كما أنهى
شوط السرعة باليوم الثالث بالمركز الرابع وبدون أخطاء وبزمن 60.31 ثانية على الجواد فيفاريو
على ارتفاعات وصلت إلى 140 سم، وأنهى الفارس احمد أكبر شوط السرعة في فئة 130 سم بالمركز الرابع عشر على جواده" اولا دي فرونتي"بثمانية أخطاء وبزمن 68.16 ثانية.
وشارك في هذه المسابقات نحو 50 فارس وفارسة من دولة الإمارات والفرسان الأجانب المقيمين.
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