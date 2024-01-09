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النائب العام: وحدة التحقيق الخاصة ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وسيادة القانون

1/9/2024 7:13:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن مملكة البحرين قد انفردت على مستوى المنطقة بإنشاء عدة أجهزة وآليات وطنية تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وكفالة حرياته الأساسية خصوصًا في النظام الجنائي، وأحد تلك الأجهزة هي وحدة التحقيق الخاصة التي أثبتت على مدار سنوات قدرتها بصفة جهاز قضائي مستقل على الدور المنوط بها لتصبح ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون.

وأشاد النائب العام بجهود رئيس الوحدة وأعضائها ومنتسبيها كافة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الجرائم التي تختص بها بكل جدية ونزاهة واستقلالية وحيادية، وفقًا للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، مما نتج عنه تواصل انخفاض معدلات الشكاوى لنسبة تفوق 80%، مشيرًا سعادته إلى دور الوحدة البارز في إرساء وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع البحريني والعاملين في الأجهزة المعنية من خلال نشر الوعي والثقافة القانونية وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية التي تُرسخ لحقوق الإنسان وأهمية المنافحة عنها.

جاء ذلك لدى استقبال النائب العام، بمكتبه، الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، وعدد من أعضاء الوحدة، حيث تفضل سعادته باستلام التقرير السنوي الخاص بأعمال وحدة التحقيق الخاصة خلال العام المنصرم 2023، وذلك بحضور المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس التفتيش القضائي.

فيما أعرب رئيس وحدة التحقيق الخاصة عن بالغ الشكر والتقدير لسعادة النائب العام لدعمه الدائم ومساندته للوحدة، مؤكدًا مضي الوحدة في القيام بالمهام الموكلة عليها لتعزيز احترام حقوق الإنسان وضمان المساءلة.

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