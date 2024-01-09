التوأم ويزلي من أفلام هاري بوتر ينضمان إلى معرض للأفلام والقصص المصورة في أبوظبي

أبوظبي – أصداف نيوز:

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، وهو أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، عن خبر لافت، حيث انضم إلى قائمة النجوم جيمس وأوليفر فيلبس، أي التوأم ويزلي من فيلم هاري بوتر. اشتهر الأخوان بلعب دور فريد ويزلي (جيمس) وجورج ويزلي (أوليفر) في الفيلم المقتبس من سلسلة كتب هاري بوتر من تأليف الكاتبة ج.ك. رولينغ. سينضم جيمس وأوليفر إلى المعرض يومَي السبت 10 فبراير والأحد 11 فبراير.

لمع نجم الممثلَين بعد أداء لا يُنسى قدماه في سلسلة أفلام هاري بوتر، وقد حصلا على الدورَين بعد أن قررا التغيّب عن المدرسة من أجل حضور تجربة أداء لأول فيلم لهاري بوتر. وقد لمع نجم التوأمان فيلبس وحظيا بإعجاب المشاهدين في كل أفلام السلسلة بسبب أسلوبهم الفريد من نوعه ومشاهدهما الممتعة، حيث أحيى كلّ منهما شخصيَّتَي فريد وجورج من خلال مقالب ومغامرات قاما بها وكذلك عشقهما للعبة الكويديتش.

قائمة مرصعة بالنجوم

ينضم الأخوان فيلبس إلى قائمة ضيوف مرصعة بالمشاهير والنجوم في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في نسخته لعام 2024، وتشمل القائمة الممثل المكسيكي إيناكي جودوي، وهو كابتن قراصنة قبعة القش مونكي دي لوفي، من السلسلة الناجحة على منصة نتفليكس One Piece؛ وفرانك ويلكر، الصوت وراء ميجاترون في فيلم ترانسفورمرز وشخصيات غارفيلد وسكوبي دو؛ وبيتر كولين، مؤدي الدور الصوتي لشخصية أوبتيموس برايم، بطل رواية ترانسفورمرز؛ وتيمويرا موريسون، نجم سلسلة ستار وورز الذي لعب دورا بوبا فيت وجانجو فيت؛ وتروي بيكر، مؤدي الدور الصوتي والموسيقي الأمريكي، الذي اشتهر بدور جويل في لعبة الفيديو The Last of Us. وتشمل نخبة النجوم والشخصيات المشاركة أيضًا المبدعين في مجال القصص المصورة مارك بروكس وكارلو باجولايان وستيفن سيغوفيا وستيف مكنيفن.

معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة

يضم المعرض إرثاً غنياً يمتد على مدى 12 عاماً من الاحتفاء بالأفلام والانتاج التلفزيوني والخيال العلمي والأنيمي والمانجا والألعاب والقصص المصورة والمقتنيات، ويُقام في شراكة استراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مركز أبوظبي العالمي للمعارض، في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 فبراير.

في عام 2024، يهدف المعرض إلى توفير تجربة خلابة للمعجبين في عاصمة الإمارات العربية المتحدة حيث لهم أن يستمتعوا بأنشطة جذابة لا تُحصى بدءاً من لقاء النجوم، حيث يمكن للزوار مقابلة المشاهير وصنع ذكريات ترافقهم مدى الحياة، ونادي مبدعي القصص المصورة، حيث يمكن لعشاق هذا النوع من الفن توجيه طلبات لأعمال فنية خاصة بهم، وممشى الفنانين الذي يضم فنانين محليين وإقليميين ناشئين ومعروفين يعرضون ويبيعون أحدث أعمالهم، وساحة الألعاب، حيث يمكن للمعجبين تعزيز أدائهم والتنافس في مختلف البطولات والتحديات ، والمسرح الرئيسي، الذي يستضيف حلقات نقاش مع المشاهير، ومقابلات، وجلسات مجتمعية، وعروضاً للمعجبين، وساحة المهرجان، حيث يستمتع الزوار بعروض ترفيهية حية وأنشطة موسيقية وغيرها بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات، كما يضم المعرض القرية اليابانية التي سيتم إطلاقها في عام 2024، والتي ستضيف نكهة يابانية على أبوظبي من خلال التجارب التقليدية بما في ذلك تجارب اليوكاتا والأوريغامي وفن الخط اليدوي والعروض الحية.

لمعرفة المزيد عن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة ولشراء التذاكر الآن، يُرجى زيارة ومتابعة الصفحة @mefcc.