التوأم ويزلي من أفلام هاري بوتر ينضمان إلى معرض للأفلام والقصص المصورة في أبوظبي

أبوظبي – أصداف نيوز:

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، وهو أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، عن خبر لافت، حيث انضم إلى قائمة النجوم جيمس وأوليفر فيلبس، أي التوأم ويزلي من فيلم هاري بوتر. اشتهر الأخوان بلعب دور فريد ويزلي (جيمس) وجورج ويزلي (أوليفر) في الفيلم المقتبس من سلسلة كتب هاري بوتر من تأليف الكاتبة ج.ك. رولينغ. سينضم جيمس وأوليفر إلى المعرض يومَي السبت 10 فبراير والأحد 11 فبراير.

لمع نجم الممثلَين بعد أداء لا يُنسى قدماه في سلسلة أفلام هاري بوتر، وقد حصلا على الدورَين بعد أن قررا التغيّب عن المدرسة من أجل حضور تجربة أداء لأول فيلم لهاري بوتر. وقد لمع نجم التوأمان فيلبس وحظيا بإعجاب المشاهدين في كل أفلام السلسلة بسبب أسلوبهم الفريد من نوعه ومشاهدهما الممتعة، حيث أحيى كلّ منهما شخصيَّتَي فريد وجورج من خلال مقالب ومغامرات قاما بها وكذلك عشقهما للعبة الكويديتش.

قائمة مرصعة بالنجوم

ينضم الأخوان فيلبس إلى قائمة ضيوف مرصعة بالمشاهير والنجوم في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في نسخته لعام 2024، وتشمل القائمة الممثل المكسيكي إيناكي جودوي، وهو كابتن قراصنة قبعة القش مونكي دي لوفي، من السلسلة الناجحة على منصة نتفليكس One Piece؛ وفرانك ويلكر، الصوت وراء ميجاترون في فيلم ترانسفورمرز وشخصيات غارفيلد وسكوبي دو؛ وبيتر كولين، مؤدي الدور الصوتي لشخصية أوبتيموس برايم، بطل رواية ترانسفورمرز؛ وتيمويرا موريسون، نجم سلسلة ستار وورز الذي لعب دورا بوبا فيت وجانجو فيت؛ وتروي بيكر، مؤدي الدور الصوتي والموسيقي الأمريكي، الذي اشتهر بدور جويل في لعبة الفيديو The Last of Us. وتشمل نخبة النجوم والشخصيات المشاركة أيضًا المبدعين في مجال القصص المصورة مارك بروكس وكارلو باجولايان وستيفن سيغوفيا وستيف مكنيفن.

معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة

يضم المعرض إرثاً غنياً يمتد على مدى 12 عاماً من الاحتفاء بالأفلام والانتاج التلفزيوني والخيال العلمي والأنيمي والمانجا والألعاب والقصص المصورة والمقتنيات، ويُقام في شراكة استراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مركز أبوظبي العالمي للمعارض، في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 فبراير.

في عام 2024، يهدف المعرض إلى توفير تجربة خلابة للمعجبين في عاصمة الإمارات العربية المتحدة حيث لهم أن يستمتعوا بأنشطة جذابة لا تُحصى بدءاً من لقاء النجوم، حيث يمكن للزوار مقابلة المشاهير وصنع ذكريات ترافقهم مدى الحياة، ونادي مبدعي القصص المصورة، حيث يمكن لعشاق هذا النوع من الفن توجيه طلبات لأعمال فنية خاصة بهم، وممشى الفنانين الذي يضم فنانين محليين وإقليميين ناشئين ومعروفين يعرضون ويبيعون أحدث أعمالهم، وساحة الألعاب، حيث يمكن للمعجبين تعزيز أدائهم والتنافس في مختلف البطولات والتحديات ، والمسرح الرئيسي، الذي يستضيف حلقات نقاش مع المشاهير، ومقابلات، وجلسات مجتمعية، وعروضاً للمعجبين، وساحة المهرجان، حيث يستمتع الزوار بعروض ترفيهية حية وأنشطة موسيقية وغيرها بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات، كما يضم المعرض القرية اليابانية التي سيتم إطلاقها في عام 2024، والتي ستضيف نكهة يابانية على أبوظبي من خلال التجارب التقليدية بما في ذلك تجارب اليوكاتا والأوريغامي وفن الخط اليدوي والعروض الحية.

لمعرفة المزيد عن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة ولشراء التذاكر الآن، يُرجى زيارة ومتابعة الصفحة @mefcc.