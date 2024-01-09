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مقر حملة بوتين الانتخابية يتلقى دفعة جديدة من تواقيع مؤيدي ترشحه لولاية جديدة

1/9/2024 6:11:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مقر حملة فلاديمير بوتين الانتخابية تلقيه مئات الآلاف من تواقيع الروسيين المؤيدين لترشحه لولاية رئاسية جديدة من 19 مقاطعة وجمهورية وإقليما في روسيا.
ووصلت التوقيعات من جمهوريات كاريليا وكومي وتيفا وخاكاسيا، ومقاطعات أرخانغيلسك وفولوغدا وكالينينغراد ومورمانسك ونوفغورود وبسكوف وإيركوتسك وكيميروفو ونوفوسيبيرسك وأومسك وتومسك، وأقليمي ألتاي وكراسنويارسك، ودائرة نينيتسك ذاتية الحكم.


وسبق أن تلقى مقر الحملة توقيعات التأييد من 58 مقاطعة، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا أيام 15 و16 و17 مارس القادم.


يذكر أن التشريعات الانتخابية الروسية تنص على جمع المرشح تواقيع 300 ألف مواطن روسي تؤهله لخوض الانتخابات، فيما جمعت حملة بوتين حتى الآن أكثر من مليون توقيع.

RT

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