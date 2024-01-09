مقر حملة بوتين الانتخابية يتلقى دفعة جديدة من تواقيع مؤيدي ترشحه لولاية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مقر حملة فلاديمير بوتين الانتخابية تلقيه مئات الآلاف من تواقيع الروسيين المؤيدين لترشحه لولاية رئاسية جديدة من 19 مقاطعة وجمهورية وإقليما في روسيا.
ووصلت التوقيعات من جمهوريات كاريليا وكومي وتيفا وخاكاسيا، ومقاطعات أرخانغيلسك وفولوغدا وكالينينغراد ومورمانسك ونوفغورود وبسكوف وإيركوتسك وكيميروفو ونوفوسيبيرسك وأومسك وتومسك، وأقليمي ألتاي وكراسنويارسك، ودائرة نينيتسك ذاتية الحكم.
وسبق أن تلقى مقر الحملة توقيعات التأييد من 58 مقاطعة، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا أيام 15 و16 و17 مارس القادم.
يذكر أن التشريعات الانتخابية الروسية تنص على جمع المرشح تواقيع 300 ألف مواطن روسي تؤهله لخوض الانتخابات، فيما جمعت حملة بوتين حتى الآن أكثر من مليون توقيع.
RT
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