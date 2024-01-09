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المدن الصناعية الأردنية تقيم مبانٍ جديدة في مدينة الموقر الصناعية

1/9/2024 6:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مباني صناعية جديدة في مدينة الموقر الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار في المدينة وإقبال العديد من المستثمرين عليها.
ووقعت الشركة، اتفاقيتي تنفيذ وإشراف هندسي لتنفيذ المباني الجديدة مع شركة مقاولات محلية وشركة استشارات هندسية بمساحة 11 ألف متر مربع تصل كلفتها إلى قرابة مليوني دينار أردني، حيث وقع الاتفاقيات عن الشركة مديرها العام عمر جويعد ومحمود حامد عن مؤسسة الحلول التفصيلية للمقاولات الإنشائية ووهيب مدانات عن مكتب وهيب مدانات مهندسون مستشارون.
وقال جويعد إن إقامة هذه المباني تأتي ضمن خطة الشركة لإقامة العديد من المباني الصناعية الجديدة في مختلف مواقع المدن الصناعية المنتشرة في محافظات المملكة لتلبية الطلب الاستثماري عليها، حيث باشرت الشركة مؤخرا بإقامة مباني صناعية جديدة في مدينتي السلط ومأدبا الصناعيتين ويجري تنفيذها.
وأوضح أن المباني الجديدة في مدينة الموقر الصناعية تقام بمساحات مختلفة تشمل (328م2) و(813 م2) وفق ارقى المواصفات، مشيدا بحجم الإنجاز الذي وصلت اليه المدينة اليوم وتنامي حركة الاستثمار فيها لتكون في صدارة المدن الصناعية الأردنية التي تشرف الشركة على إدارتها وتطويرها في مختلف مناطق المملكة.




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