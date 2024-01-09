صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي إلى 23210

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23210 ، والجرحى إلى 59167 منذ الـ7 من أكتوبر.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 126 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 109 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
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