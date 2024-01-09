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صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي إلى 23210

1/9/2024 6:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23210 ، والجرحى إلى 59167 منذ الـ7 من أكتوبر.


وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 126 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية".


وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 109 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.


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