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قانونية النواب تطالب شركات الأمن والحماية بالتقيد في صرف الحد الأدنى للأجور

1/9/2024 6:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة القانونية النيابية، بضرورة إعادة النظر بالتعليمات التي تنظم عمل وحقوق العاملين في شركات الأمن والحماية، عبر نظام قانوني خاص، تتم مناقشته مع الجهات المعنية، كوزارة العمل، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وجمعية شركات الأمن والحماية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب غازي الذنبيات، التقت فيه ممثلين عن جمعية شركات الأمن والحماية، بحضور مساعد مدير مديرية الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية محمود زريقات.
وطالب الذنبيات، بتنظيم العمل في تلك الشركات، والتقيد بالحد الأدنى للأجور، وساعات الدوام الرسمي.
من جهتهم، دعا النواب: محمد الشطناوي، عدنان مشوقة، عمر الزيود، يزن الشديفات، صالح الوخيان، أسماء الرواحنة، إلى ضرورة تنظيم عمل تلك الشركات، كونها تساهم بتوفير فرص عمل للمواطنين، وبالتالي تخفيض نسب البطالة، مطالبين بضرورة تقيد هذه الشركات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
بدوره، قال زريقات إن الشروط والأسس التي وضعتها وزارة الداخلية من شأنها تسهيل عملية مراقبة أداء شركات الأمن والحماية.
من جانبهم، استعرض ممثلو الجمعية التعليمات التي أصدرتها "الداخلية"، مُعرين عن تخوفهم من أن تُفضي الإجراءات المُتخذة إلى إغلاق شركاتهم.




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