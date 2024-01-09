فصل التيار الكهربائي عن مناطق في العقبة ووادي عربة غداً - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة توزيع الكهرباء، إنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي، يوم غدٍ الأربعاء، عن مناطق في العقبة ووادي عربة.
وبيّنت الشركة، في بيان لها، أن فصل التيار الكهربائي عن العقبة سيشمل المنطقة الرابعة، وسيكون من الساعة الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 عصراً.
وأضافت أن الفصل في وادي عربة سيشمل مناطق ( قطر، قرية رحمة، الريشة ) وسيكون من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.
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