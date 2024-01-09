Wednesday, 10 January 2024 03:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فصل التيار الكهربائي عن مناطق في العقبة ووادي عربة غداً - أسماء

1/9/2024 6:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة توزيع الكهرباء، إنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي، يوم غدٍ الأربعاء، عن مناطق في العقبة ووادي عربة.
وبيّنت الشركة، في بيان لها، أن فصل التيار الكهربائي عن العقبة سيشمل المنطقة الرابعة، وسيكون من الساعة الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 عصراً.
وأضافت أن الفصل في وادي عربة سيشمل مناطق ( قطر، قرية رحمة، الريشة ) وسيكون من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.





MENAFN09012024000208011052ID1107699481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث