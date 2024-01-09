عمرو: ازمة البحر الأحمر اثرت بشكل طفيف على أسعار المعلبات الغذائية بعد ارتفاع أجور الشحن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، إن الأردن لديه مخزونات من المواد الأساسية ( سكر، أرز، زيت نباتي.. ) يكفي لفترة أكثر من 3 أشهر.وبيّن عمرو لـ " الوكيل الاخباري" أن الازمة التي يشهدها البحر الأحمر، وارتفاع كلف الشحن لم تؤثر على مستوردات الأردن من المواد الغذائية حتى الآن، بسبب وجود مخزون كافٍ، ولتوفر البدائل.



وأوضح أن مخزون السكر في المملكة يكفي لـ 3 أشهر، كما أن مصادر الاستيراد من مصنعين في السعودية والإمارات، وتأتي الشحنات براً.

ونوه عمرو، إلى أن الأرز بنوعيه (الحبة المتوسطة والطويلة) المخزون منه مريح، وأن السعر العالمي للموسم الحالي، الذي بدأ في أكتوبر الماضي، كان منخفضاً بشكل كبير، وكل وارداتنا من الأرز خاصة الأمريكي تأتي تباعاً دون أي عوائق في التوريد.



وفيما يخص الزيت النباتي ( الصويا، دوار الشمس) قال إنه يتم استيرادها من تركيا ورومانيا وأوكرانيا، وتأتي جميعها عن طريق قناة السويس، دون أي خلل في التوريد، أما زيت النخيل يصل إلى الأردن معبأ جاهز من السعودية.

وبيّن عمرو أن إشكالية بسيطة طرأت على المعلبات مثل ( الطن، السردين، الذرة المعبأة، الفطر المعلب) كاشفاً أن الأردن يستورد بعض هذه المواد من الصين وقد زادت أجور الشحن عليها بمقدار 1000 دولار لكل حاوية.

وأضاف، أن سعر الحاوية من المعلبات التي كانت ترد إلى الأردن من الصين كانت تكلفتها من 1500 -2000 دولار، أما الان مع ارتفاع الكلف بات سعرها 3000 دولار، وهو ما سينعكس بشكل طفيف على السعر محلياً.

وأضاف أن سعر "كرتونة" الطن مثلا ارتفعت 3 دولار، أي بمعدل 5-7 قروش على العبوة الواحدة.

وختم عمرو، أن مشكلة باب المندب والبحر الأحمر يجب أن لا تخلق هلع وخوف عند المواطنين، مشدداً على أن المواد الغذائية بمختلف أنواعها متوفرة وبسعر منافس، ولا يوجد أي تخوفات من أي نقص.