جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 ضباط وجنود في معارك غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 9 ضباط وجنود خلال معارك في وسط وجنوبي قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال عن خسائره الجديدة على دفعتين وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن ما جرى أمس يعتبر الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب على غزة.

ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه إلى 519 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

