زيت الجزر.. ينبوع جمال البشرة والشعر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد زيت الجزر بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر، حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد من ناحية، وتقوية أطراف الشعر من ناحية أخرى.ترطيب البشرة الجافةوأوضحت مجلة "Stylebook" أن زيت الجزر المستخلص من جذور الجزر غني بفيتامين A، الذي يعمل على ترطيب البشرة جيداً، لاسيما البشرة الجافة والمتشققة.



وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن فيتامين A المعروف أيضاً باسم الرتينول يساعد في القضاء على شوائب البشرة مثل البثور والرؤوس السوداء، مما يسهم في التمتع ببشرة نقية ونضرة، فضلاً عن أنه يحمي البشرة من الحروق الشمس .

محاربة الشيخوخة

كما أن فيتامين A يعمل على حماية خلايا البشرة ويسهم في تجددها، مما يجعله سلاحاً فعالاً لمحاربة الشيخوخة والتجاعيد.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنح زيت الجزر البشرة سُمرة طبيعية وتوهجاً ساحراً يأسر الألباب.

تقوية أطراف الشعر

ومن ناحية أخرى، يعمل زيت الجزر على إصلاح وتقوية أطراف الشعر، حيث إنه يعتني بأطراف الشعر على نحو مكثف.

ولهذا الغرض يتم تدليك أطراف الشعر بكمية صغيرة من زيت الجزر وتركه لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم شطفه جيداً.

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