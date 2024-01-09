Wednesday, 10 January 2024 03:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تعلن إطلاق قمر اصطناعي بنجاح

1/9/2024 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الصين اليوم (الثلاثاء) أنها أطلقت بنجاح قمرا اصطناعيا، وفق ما ذكرت محطة ((سي سي تي في))، التلفزيونية الرسمية.


وأوضح التلفزيون ((عند الساعة 03:30 بتوقيت بكين في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2024 أطلقت الصين بنجاح القمر الاصطناعي (أينشتاين) مستخدمة الصاروخ (لونغ-مارتش-2سي) في مركز شينتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية، وقد وضع القمر في المدار المحدد بنجاح تام)).


وحصلت عملية الإطلاق عند (الساعة 07:03 ت غ) وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).


وأثارت عملية الإطلاق قلقا فوريا في تايوان حيث أصدرت السلطات تحذيرات أمنية عبر الهاتف داعية السكان إلى توخي الحذر في ظل توترات مع الصين، وقبل أربعة أيام من انتخابات رئاسية في هذه الجزيرة. ويبعد مركز الإقلاع نحو ألفي كيلومتر عن تايبيه.
وأوضحت ((شينخوا)) أن القمر ((سيراقب ظواهر عابرة غريبة في الكون شبيهة بوميض ألعاب نارية بهدف الكشف عن جوانب الكون الكثيرة العنيفة وغير المعروفة)).

الشرق الأوسط

MENAFN09012024000208011052ID1107699477

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث