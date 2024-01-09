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بريطانيا تستعد لمزيد من الثلوج... وتحذيرات من فيضانات

1/9/2024 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المتوقع أن تتساقط المزيد من الثلوج على بريطانيا، بعد أن غطى الجليد الكثيف أجزاء من المملكة المتحدة أمس (الاثنين)، في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى حد سالب 10 درجات مئوية ليلا، خلال موجة البرد التي من المتوقع أن تستمر لأسابيع، وفقاً لـ((وكالة الأنباء الألمانية)).
وأفادت صحيفة ((الإندبندنت)) البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، بأنه من المتوقع تساقط المزيد من الثلوج على الأراضي المرتفعة اليوم ويوم غد الأربعاء، مع توقعات بأن تهيمن درجات الحرارة الأكثر برودة على حالة الطقس خلال شهر فبراير (شباط) المقبل.
وبسبب الظروف الجليدية هذا الأسبوع، أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيرات بشأن الطقس في أنحاء إنجلترا، تسري حتى يوم الجمعة المقبل، محذرة من زيادة خطر تسجيل وفيات، وغيرها من ((التأثيرات الكبيرة)) على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.
وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك أكثر من 100 تحذير من وقوع فيضانات بعد أن شهد الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، كانت ناجمة عن العاصفة ((هينك))، التي ضربت أجزاء كبيرة من بريطانيا.

الشرق الأوسط

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