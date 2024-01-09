هيئة الأسرى: استقرار الوضع الصحي للمعتقل محمد ربيع

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع الصحي للمعتقل محمد جمال ربيع (18 عاما) من مخيم الأمعري، الذي تعرض لإصابة بالغة يوم اعتقاله بتاريخ 29/09/2023.
وقال محامي الهيئة إن الأسير حضر إلى الزيارة على كرسي متحرك، إذ كان قد أصيب أثناء اعتقاله برصاصة في البطن وصلت إلى العمود الفقري وتسببت بكسور في الفقرات، فتم نقله على إثرها إلى مستشفى (شعاري تصيدك)، حيث خضع لعملية قص في المعدة وزراعة بلاتين في الظهر، كما تم وضع 3 أكياس خارجية على جسمه اثنان لسحب الدم الفاسد والثالث للبول.
وقد تم نقل ربيع عدة مرات إلى مستشفى الرملة ومستشفيات خارجية، وخضع مؤخرا لعملية منظار للمعدة، بسبب التلبكات التي يعانيها عند تناوله الطعام، لكن وضعه الصحي مستقر وفي تحسن، وبالرغم من عدم مقدرته على الوقوف والمشي في الوقت الحالي، إلا أنه استطاع تحريك قدميه، إذ يقوم بعمل مساجات شخصية يوميا، كما يتلقى مسكنات وملينات للمعدة.
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