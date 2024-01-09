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هيئة الأسرى: استقرار الوضع الصحي للمعتقل محمد ربيع

1/9/2024 6:11:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع الصحي للمعتقل محمد جمال ربيع (18 عاما) من مخيم الأمعري، الذي تعرض لإصابة بالغة يوم اعتقاله بتاريخ 29/09/2023.

وقال محامي الهيئة إن الأسير حضر إلى الزيارة على كرسي متحرك، إذ كان قد أصيب أثناء اعتقاله برصاصة في البطن وصلت إلى العمود الفقري وتسببت بكسور في الفقرات، فتم نقله على إثرها إلى مستشفى (شعاري تصيدك)، حيث خضع لعملية قص في المعدة وزراعة بلاتين في الظهر، كما تم وضع 3 أكياس خارجية على جسمه اثنان لسحب الدم الفاسد والثالث للبول.

وقد تم نقل ربيع عدة مرات إلى مستشفى الرملة ومستشفيات خارجية، وخضع مؤخرا لعملية منظار للمعدة، بسبب التلبكات التي يعانيها عند تناوله الطعام، لكن وضعه الصحي مستقر وفي تحسن، وبالرغم من عدم مقدرته على الوقوف والمشي في الوقت الحالي، إلا أنه استطاع تحريك قدميه، إذ يقوم بعمل مساجات شخصية يوميا، كما يتلقى مسكنات وملينات للمعدة.

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