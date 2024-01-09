الأمم المتحدة: عدد الصحفيين الشهداء على يد إسرائيل بغزة مرتفع للغاية

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن "عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة مرتفع للغاية".

وأضافت فلورنسيا سوتو من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: "رأينا هذه التقارير المروعة، ونحن قلقون للغاية بشأن مقتل الصحفيين في غزة، ونعلم أن العدد مرتفع للغاية خلال الفترة القصيرة التي بدأ فيها الصراع".

كما قدمت المتحدثة الأممية "التعازي لأسرتي وزملاء الصحفيين الفلسطينيين حمزة الدحدوح ومصطفى الثريا اللذين قُتلا في جنوب قطاع غزة".

وقُتل الصحفيان حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانا يستقلانها، خلال تغطيتهما الصحفية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاءت تصريحات سوتو بعد مقتل صحفيين فلسطينيين اثنين آخرين في هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، الاثنين، ما رفع حصيلة القتلى من الصحفيين داخل القطاع إلى 112، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان اطلعت عليه الأناضول: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 112 صحفيا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة (7 أكتوبر)، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين: الشهيد عبد الله بريص، والشهيد محمد أبو داير".

وأكدت سوتو أن "الصحفيين خاطروا بحياتهم من أجل إيصال الحقيقة للجميع في أنحاء العالم، ويزداد الأمر صعوبة في ظل الظروف التي يواجهونها هناك".

وأردفت "نجدد التأكيد أنه يجب حماية الصحفيين، مثلهم مثل أي مدنيين آخرين، وأنه لا ينبغي استهدافهم بسبب العمل الذي يقومون به هناك".

وردا على سؤال عما إذا كان لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "مخاوف أكبر" من انتشار حرب غزة نتيجة مقتل شخصيات بارزة في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله في لبنان، قالت إن "من المحتمل أن تصبح صراعا أكثر انتشارا".

انضم قيادي كبير في جماعة "حزب الله" اللبنانية، إلى قافلة الاستهدافات الإسرائيلية الدقيقة لعناصر الحزب الفاعلة في لبنان، حيث نعى الحزب، الاثنين، في بيان "القائد وسام حسن طويل، (لقبه) الحاج جواد، من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

والثلاثاء الماضي، أعلنت حركة حماس الفلسطينية اغتيال أحد كبار قادتها (صالح العاروري)، و6 آخرين، بينهم 2 من قادة القسام و4 من كوادر الحركة، في بيروت.

ويعتبر العاروري، من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، وبدأ في الفترة بين 1991 ـ 1992، بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة بالضفة الغربية.

وقالت المتحدثة الأممية: "نواصل الدعوة إلى ضبط النفس وإلى قيام جميع الأطراف المعنية ببذل كل ما في وسعهم لمنع تصعيد الوضع في المنطقة".

واختتمت سوتو حديثها بالقول إن "غوتيريش يجري اتصالات مع عدة أطراف لمحاولة منع حدوث التصعيد".