هرتسوغ ينتقد جنوب إفريقيا لرفعها دعوى بـالعدل الدولية ضد اسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بشدة، دولة جنوب إفريقيا على خلفية تقدمها بدعوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال هرتسوغ، الثلاثاء، في مستهل لقاء جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب: "ستبدأ الخميس الإجراءات في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية المفترضة".

وأضاف: "لا يوجد شيء أكثر بشاعة وسخافة من هذا الادعاء"، على حد قوله.

وتابع: "مع نفاق جنوب إفريقيا، سنكون هناك في محكمة العدل الدولية، وسنعرض بفخر قضيتنا المتمثلة في استخدام الدفاع عن النفس بموجب حقنا الأصيل، وبموجب القانون الإنساني الدولي".

وأردف: "سنبذل قصارى جهدنا في ظل ظروف معقدة للغاية على الأرض" في إشارة إلى تطورات الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، وجه هرتسوغ الشكر للولايات المتحدة على دعمها لإسرائيل، وقال: "ممتنون جدا لكم على دعمكم والتزامكم الثابت بسلامة إسرائيل، والتأكد من فوز إسرائيل في هذه الحرب".

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تقدم واشنطن لتل أبيب أقوى دعم عسكري ومخابراتي ودبلوماسي ممكن، ويعتبر منتقدون الولايات المتحدة "شريكة" في "جرائم حرب إسرائيلية" بغزة، إلا أن تصريحات بعض مسؤوليها تشير إلى معارضتها لمسألة "التهجير القسري" للفلسطينيين.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية، الخميس، الاستماع إلى مواقف إسرائيل وجنوب إفريقيا علي مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد تل أبيب، بهدف محاكمتها على ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب قاسية منذ أكثر من 3 أشهر.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.

من جهته، قال بلينكن خلال لقائه هرتصوغ إنه يرغب في النقاش مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن "المواقف" التي استمع إليها خلال جولته في المنطقة، والتي شملت تركيا وقطر والإمارات والسعودية واليونان.

ووصل بلينكن إسرائيل الإثنين، وهي المحطة الخامسة من جولته في المنطقة التي بدأها الجمعة، وتقوده غدا إلى الضفة الغربية ومن ثم إلى مصر.

وتعد هذه الزيارة الخامسة لبلينكن إلى إسرائيل، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وأفاد إعلام عبري بأن الهدف من الزيارة الحالية لبلينكن "بحث محاولات منع التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وتجنب توسع الصراع في غزة إلى حرب إقليمية".