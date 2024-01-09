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التربية تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية لعام 2024/2025

1/9/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة والمهنية للعام الدراسي 2024/ 2025، اعتبارا من يوم غد الأربعاء 10/1/2024 وحتى يوم الخميس 08/2/2024.

ودعت "التربية" الراغبين في تقديم الطلبات لهذه الوظائف إلى زيارة البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام
للتعرف إلى متطلبات التوظيف من خلال موقع edu/c/30097
.

MENAFN09012024000205011050ID1107699470

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