التربية تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية لعام 2024/2025

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة والمهنية للعام الدراسي 2024/ 2025، اعتبارا من يوم غد الأربعاء 10/1/2024 وحتى يوم الخميس 08/2/2024.
ودعت "التربية" الراغبين في تقديم الطلبات لهذه الوظائف إلى زيارة البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام
للتعرف إلى متطلبات التوظيف من خلال موقع edu/c/30097
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