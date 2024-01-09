تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر 5.6% خلال الربع الثالث من 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، تراجعا بنسبة 5.6%، ليصل إلى 168.8 نقطة في الربع الثالث من عام 2023، بعد أن كانت قيمته 178.8 نقطة في الربع الثاني من عام 2023.



وبين تقرير المنتدى، أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي شهد تراجعاً من 191.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2023، إلى 174.5 نقطة في الربع الثالث عام 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2023 بمعدل نمو 2.7%، بعد أن كان 2.6% خلال الربع الثاني عام 2023. فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من عام 2022، ما نسبته 2.5%.



ووصلت قيمة العجز في الموازنة بعد المنح إلى قرابة 695.2 مليون دينار في الربع الثالث عام 2023، بعد أن كانت 318.7 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023. فيما كان العجز قرابة 559.5 مليون دينار في الربع الثالث لعام 2022.



وبلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 147.4 مليون دينار في الربع الثالث عام 2023، ووصل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى قرابة 93.3 نقطة في الربع الثالث من عام 2023.



وأشار التقرير إلى أن مؤشر الثقة في النظام النقدي حافظ على نفس مستواه في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، ليستقر عند 200 نقطة، فيما نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 12.24 مليار دينار في الربع الثاني عام 2023، إلى 12.25 مليار دينار في الربع الثالث عام 2023، أي بنسبة ارتفاع 0.1%.

