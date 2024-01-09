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العثور على براغي مزلاج باب طائرة بوينغ انزلقت عقب تحليقها من ولاية أوريغون

1/9/2024 6:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال محققون اتحاديون إن براغي مزلاج باب انزلقت قبل تحليق طائرة تابعة لشركة طيران "ألاسكا" الأسبوع الماضي.

يبحث المحققون عن إمكانية فقدان 4 براغي كان من المفترض أن تساعد في تثبيت المزلاج عند إقلاع الطائرة.

جاءت تعليقات المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، يوم الاثنين، بعد فترة وجيزة من إعلان شركتي "ألاسكا" و"يونايتد إيرلاينز" بشكل منفصل عن العثور على مزاليج أبواب مفككة في بعض طائرات أخرى من طراز بوينغ 737 ماكس 9.

وقالت شركة يونايتد، ومقرها شيكاغو، "منذ بدأنا عمليات البحث الأولية يوم السبت، وجدنا حالات يبدو أنها تتعلق بمشكلات تثبيت مزلاج باب الطائرة، والذي كان بحاجة إلى ربط بإحكام."

وقالت شركة ألاسكا "تشير التقارير الأولية للفنيين لدينا إلى وجود مزاليج مفككة في بعض الطائرات".

تزيد النتائج التي توصل إليها المحققون وشركات الطيران الضغط على شركة "بوينغ" لمعالجة المخاوف التي تزايدت منذ الانفجار المروع في جسم طائرة ليل الجمعة.

انفجر مزلاج باب الطائرة التابعة لشركة ألاسكا يوم الجمعة، بعد إقلاعها من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، في طريقها إلى كاليفورنيا، ما أدى لانخفاض ضغط الطائرة وإجبار الطيارين على العودة.

دعت بوينغ إلى اجتماع عبر الإنترنت لجميع موظفيها، يوم الثلاثاء، لمناقشة ملف السلامة.

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