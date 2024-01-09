كوبا تدخل منعطفاً اقتصادياً جديداً وتزيد أسعار البنزين بأكثر من 500 % والكهرباء 25%

أعلنت الحكومة الكوبية أن سعر البنزين سيرتفع بأكثر من 500% اعتباراً من أول فبراير، وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية.

وقال وزير المالية فلاديمير ريغويرو عبر التلفزيون الحكومي إن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتاً أمريكياً) إلى 132 بيزو بارتفاع 528%، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو بزيادة 520%.

كما أعلنت الحكومة أنه سيتعين على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة.

وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كل السلع والخدمات الأساسية تقريباً، أعلنت في نهاية ديسمبر عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

وبحسب البيانات الرسمية فإن الاقتصاد الكوبي سجل في العام المنصرم انكماشاً بنسبة 2% بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30%.

وفي نهاية ديسمبر، أقر وزير الاقتصاد أليخاندرو غيل بأن الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أمريكي من نقص حاد في العملات الأجنبية.

وقال غيل يومها إن «البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارناه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى».

والاثنين قال وزير الطاقة والمناجم فيسنتي ديلا أوليفي إن هذه الزيادة في الأسعار «تهدف إلى شراء الوقود» وضمان «إمدادات مستقرة».

وتعليقاً على هذه الزيادة قال الخبير الاقتصادي عمر إيفرليني بيريز لوكالة فرانس برس إنه «إذا قارناه ببقية دول العالم فإن سعر البنزين رخيص للغاية. لكن إذا قارناه بالرواتب في البلاد، فإن سعر البنزين باهظ للغاية».

وأضاف إن السعر الجديد سيؤثر على «المجتمع بأكمله».

وفي إطار الزيادات التي أعلن عنها الاثنين، قالت الحكومة إن فاتورة الكهرباء ستزيد اعتباراً من مارس بنسبة 25% لكبار المستهلكين في المناطق السكنية.

كما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز.

وكانت الحكومة قالت في نهاية ديسمبر إن البنك المركزي بصدد دراسة «ما ينبغي أن يكون عليه سعر الصرف مقابل الدولار»، علماً أن قيمة البيزو خفضت مرتين منذ 2021.

وفي السوق السوداء، بلغ سعر الصرف 270 بيزو للدولار الواحد، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي (120 بيزو للدولار).

وكوبا، الجزيرة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وساهمت في تفاقم هذه الأزمة عوامل عدة من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية ومكامن ضعف هيكلية.

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