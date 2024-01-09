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هاتف «ينجو» بعد سقوطه من طائرة بارتفاع 5 آلاف متر

1/9/2024 6:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

صمد هاتف محمول سقط من مقصورة طائرة "بوينغ" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ فيها أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا)، ولم يتعرض إلا لخدوش بسيطة.

وروى أحد مستخدمي الإنترنت الأحد على منصة إكس أنه عثر على جهاز آي فون على جانب طريق قرب بورتلاند مع شاشة مصابة بخدوش وتظهر رسالة إلكترونية من شركة الطيران حول الأمتعة.

وكتب سيناثان بيتس "ما زال في وضع الطيران والبطارية نصف ممتلئة"، معربا عن دهشته بالعثور على جهاز "نجا من سقطة من ارتفاع خمسة آلاف متر وبقي سليما تماما".

وتظهر إحدى الصور التي أرفقها بالمنشور شاشة الهاتف تعمل بشكل طبيعي.

وكتبت جينيفر هومندي رئيسة الوكالة الأميركية المسؤولة عن سلامة النقل التي تحقق في الحادث على المنصة نفسها الاثنين "شكرا لمساعدتك! سيكون من الجيد أن أقابلك".

والجمعة، اضطرت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

وعقب هذا الحادث أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.

و"بوينغ 737 ماكس 9" مزوّدة الكثير من مخارج الطوارئ ولذلك تعرض بوينغ على عملائها إمكان إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدّادات إذا ما كان عدد المخارج المتبقّية كافياً مقارنة بعدد مقاعد الطائرة.

والإثنين، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية أنّها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكوّنات والمثبتات.

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