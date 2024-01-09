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سهم «تاكسي دبي» يقفز إلى أعلى سعر منذ الإدراج

1/9/2024 6:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفز سهم شركة تاكسي دبي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 3.2% عند 2.24 درهم، ليسجل أعلى سعر منذ الإدراج، وبسيولة جاوزت 42 مليون درهم.

وخلال الجلسة، ارتفع سهم «بي أتش أم كابيتال» بالحد الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي عند 2.68 درهم، وصعد «شعاع كابيتال» 9.6%، و«اكتتاب القابضة» 2.97%، و«ديوا» 1.6%، و«إعمار العقارية» 0.76%.

وأعلن سوق دبي المالي انضمام شركة تاكسي دبي إلى المؤشر العام للسوق، والمؤشر الإسلامي، ومؤشر قطاع الصناعة اعتباراً من أمس.

يشار إلى أنه تم إدراج أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي في ديسمبر الماضي، لتكون ثاني إدراج خلال 2023.

وقد تم إدراج أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي، كأول شركة حكومية في السوق، وثاني إدراج في عام 2023

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