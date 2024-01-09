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محمد بن زايد: سعدت بلقاء إلهام علييف.. بحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

1/9/2024 6:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم، مشيراً سموه إلى أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات المتطورة بين الإمارات وأذربيجان وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «سعدت بلقاء فخامة الرئيس إلهام علييف في باكو. بحثنا العلاقات المتطورة بين الإمارات وأذربيجان وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية والتقدم والازدهار في البلدين.».

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